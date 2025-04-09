عروض مجانية لـ 4 أعمال حديثة ضمن فعاليات جمعية الفيلم السنوي، اعرف المواعيد

تستقبل دار الأوبرا المصرية عروضا جديدة ومجانية لأربعة أفلام مصرية من أحدث الإنتاجات ضمن جدول فعاليات الدورة الـ51 من مهرجان جمعية الفيلم السنوي للسينما المصرية برئاسة مدير التصوير محمود عبد السميع.

“فيتو” تستعرض جدول عروض تلك الأفلام كالتالي:

الأربعاء 9 إبريل عرض فيلم “أهل الكهف” لـ خالد النبوي وغادة عادل والمخرج شريف عرفة فى تمام الساعة السادسة بقاعة مركز الإبداع الفني بدار الأوبرا المصرية.

الخميس 10 إبريل عرض فيلم “ولاد رزق” لـ أحمد عز وعمرو يوسف والمخرج طارق العريان فى تمام الساعة السادسة مساء بقاعة مركز الإبداع الفني.

الجمعة 11 أبريل عرض فيلم “الهوى سلطان” لـ منة شلبي وأحمد داوود والمخرجة هبة يسري فى تمام الساعة السادسة بمركز الإبداع.

وكذلك يعرض يوم السبت 12 أبريل فيلم “بضع ساعات فى يوما ما” لـ هشام ماجد ومى عمر والمخرج عثمان ابو لبن فى تمام الساعة 6 مساء بقاعة مركز الإبداع الفني من قلب دار الأوبرا المصرية.

وتأتي جميع العروض مجانية للحضور.

وأطلقت مؤخرًا إدارة مهرجان جمعية الفيلم السنوي للسينما المصرية حفل افتتاح أحدث دوراتها بمشاركة لجنة التحكيم برئاسة د. وليد سيف، وتضم في عضويتها نخبة من صناع السينما، منهم هاني لاشين، تيسير فهمي، طارق الشناوي، منير الوسيمي وآخرون.

وفى حفل الافتتاح قال مدير التصوير محمود عبد السميع: هذا الاحتفال لا يوجد مهرجان فى العالم يضاهيه فى تفرده وتميزه، وذلك من ناحية الأفلام المختارة، فلا يشارك أي فنان أو نجم أو جهة إنتاجية فى ترشيح الأعمال وإنما تختار لجنة تحكيم المهرجان الأعمال المشاركة لتقييم صناعها.

انطلاق العروض

وانطلقت العروض في سينما الإبداع بساحة الأوبرا من 5 أبريل الجاري وتستمر حتى 12 من الشهر ذاته، وتشمل أفضل 7 أفلام تم اختيارها باستفتاء النقاد وصناع السينما، ومنها "الحريفة"، "رحلة 404"، "السرب" و"أهل الكهف".

ويقام حفل توزيع الجوائز والتكريم يوم 22 أبريل الجاري بقاعة سيد درويش بالهرم، برئاسة مدير التصوير محمود عبد السميع.

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