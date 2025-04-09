الأربعاء 09 أبريل 2025
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ثقافة وفنون

الهضبة والقيصر وآمال ماهر، تفاصيل حفلات دبي خلال الفترة المقبلة

الهضبة والقيصر وآمال
الهضبة والقيصر وآمال ماهر

حفلات دبي ، تشهد دولة الإمارات العربية المتحدة، انتعاشة فنية قوية خلال هذه الفترة، حيث تستعد لإقامة حفلات غنائية كبرى لعدد من نجوم الغناء والطرب في العالم العربي. 

حفل عمرو دياب في دبي 

ويحيي الهضبة عمرو دياب حفلا غنائيا بالقرية العالمية في دبي يوم 4 مايو المقبل، بعد إحيائه مؤخرا لعدة حفلات.  

ومن المفترض أن يقدم عمرو دياب خلال الحفل عددا كبيرا من أغانيه الجديدة والقديمة والتي يتفاعل معها الجمهور بشكل كبير على المسرح. 

كما يحيي القيصر كاظم الساهر حفلا غنائيا كبيرا على مسرح أوبرا دبي  يوم 17 مايو المقبل. 

وتحيي النجمة آمال ماهر أيضا حفلا غنائيا على مسرح أوبرا دبي يوم 24 أبريل الجاري.

ومن المفترض أن تقدم آمال ماهر خلال حفلها المقبل عدد من أغانيها الشهيرة والتي يتفاعل معها الجمهور بشكل كبير على المسرح.

كما يحيي النجمان وائل جسار وهانى شاكر حفلا غنائيا مشتركا على مسرح أوبرا دبي وذلك يوم 3 مايو المقبل.

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