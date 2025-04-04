ينظم بيت الشعر العربي، مركز إبداع الست وسيلة، خلف الجامع الأزهر، التابع

لـ صندوق التنمية الثقافية، عرضًا شعريًا ممسرحًا بعنوان "قصص الحب في السيرة الهلالية"، وذلك بعد غدًا الأحد الموافق 6 أبريل في تمام الساعة السابعة مساءً.

قصص الحب في السيرة الهلالية.. عرض شعري مسرحي ببيت الشعر العربي

العرض تقدمه فرقة "راحيل" للفنون الأدائية، ويُقام إهداءً لروح الشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودي، الذي كان له دور بارز في توثيق وإحياء السيرة الهلالية.

يشارك في العرض نخبة من الحكائين والفنانين، وهم: مروة تليمة، سوسن رضوان، محمود محمد، إسراء حمودة، فاطمة سعد، مريم أحمد، والمطربة نورهان محمد، عازف الربابة: ناجح عمارة، عازف الناي هاشم لطفي،الرؤية الموسيقية: سامح هريدي، الرؤية الفنية: حسام عزام،الأغاني المصاحبة للسيرة كلمات الشاعر أشرف الخطيب.

وأكد الشاعر سامح محجوب، مدير بيت الشعر العربي، أن هذا العرض يمثل جزءًا من رسالة بيت الشعر في إحياء التراث الشفهي العربي وإبرازه بأسلوب فني معاصر، مضيفًا: "السيرة الهلالية ليست مجرد حكاية تاريخية، لكنها ملحمة إنسانية تحمل في طياتها قيم البطولة، والحب، والتضحية، وهو ما يسعى هذا العرض إلى تقديمه للجمهور برؤية جديدة تجمع بين الشعر والمسرح والموسيقى."

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