الجمعة 21 مارس 2025
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محافظات

قنا تستعد لانطلاق مهرجان مسرح الجنوب في دورته التاسعة

قنا،فيتو
قنا،فيتو

التقى الدكتور خالد عبد الحميد، محافظ قنا، بالناقد الفني هيثم الهواري، رئيس اتحاد المسرحيين الأفارقة ورئيس المهرجان المسرحي الدولي لشباب الجنوب، والنائب محمد أحمد الجبلاوي، عضو مجلس النواب لمتابعة آخر الاستعدادات لانطلاق الدورة التاسعة من المهرجان، وتُقام خلال الفترة من 15 إلى 20 أبريل المقبل، وتحتفي بالمسرح الفلسطيني.

 

مشاركة 18 عرضًا مسرحيًا

من جانبه، أوضح الناقد الفني هيثم الهواري أن الدورة التاسعة ستشهد مشاركة 18 عرضًا مسرحيًا من دول عدة، تشمل مصر، كولومبيا، إيطاليا، إسبانيا، البرتغال، تونس، المغرب، فلسطين، لبنان، الأردن، العراق، سلطنة عمان، والبحرين، وذلك ضمن مسابقتين رئيسيتين: المسابقة الرسمية، ومسابقة مسرح الشارع والفضاءات المفتوحة.

كما يتضمن برنامج المهرجان عروضًا لمسرح الطفل، إلى جانب أنشطة موازية تشمل عروض الحكي، وتنظيم خمس ورش تدريبية في مجالات التمثيل، الإنتاج والتسويق، التأليف المسرحي، المكياج المسرحي، والسينوغرافيا.

وأضاف الهواري أن إصدارات هذا العام بلغت 11 كتابًا، أبرزها تاريخ المسرح الفلسطيني للدكتور سيد علي، وإدارة خشبة المسرح وإيقاع العرض للدكتور جمال ياقوت، والأراجوز بين الروايات الأصلية والروايات المزيفة للدكتور نبيل بهجت، والمسرح السوداني في زمن العنف للناقد المسرحي السوداني أبو طالب محمد، المسرح المغربي.. تطور وتاريخ للكاتب المغربي أحمد بلخيري،  و النصوص الفائزة في مسابقة الدكتور حسن عطية للتأليف المسرحي،  و عايدة علام.. مسيرة علم حافلة بالعطاء للناقدة المسرحية شيماء توفيق، وموسوعة المسرح الغنائي والاستعراضي في مصر للدكتور محمد عبد المنعم، عبد الصمد خانقاه.. رائد المسرحية الحديثة في العراق للدكتور علي الربيعي.

وأشار الهواري إلى استمرار مشروع تنمية القرية، الذي يستهدف القرى والمستشفيات داخل محافظة قنا، إلى جانب إنشاء عدد من المكتبات المجانية في القرى، لتعزيز الوعي الثقافي.

وفي سياق متصل، أكد الدكتور خالد عبد الحميد، محافظ قنا، دعمه الكامل للمهرجان وفعالياته، مشيرًا إلى النجاح الكبير الذي يحققه بين أهالي المحافظة.

كما وجه المحافظ بإزالة أي معوقات قد تعترض تنظيم المهرجان، لضمان خروجه في صورة مشرفة، مشددًا على أن المحافظة تضع التنمية الثقافية ضمن أولوياتها، في إطار خطط التنمية المستدامة التي تتبناها خلال الفترة الأخيرة.

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