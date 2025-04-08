الثلاثاء 08 أبريل 2025
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ثقافة وفنون

بيت الغناء العربي يحتفي بـ عمار الشريعي بقصر الأمير بشتاك

صالون مقامات، فيتو
صالون مقامات، فيتو

ينظم بيت الغناء العربي بقصر الأمير بشتاك- شارع المعز لدين الله الفاطمي- التابع لصندوق التنمية الثقافية- بالتعاون مع إذاعة البرنامج الثقافي بالإذاعة المصرية أمسية جديدة من أمسيات صالون “مقامات”، بعنوان “عمار الشريعي..دراما الموسيقى والحياة”، احتفاءً بمسيرة الموسيقار الكبير عمار الشريعي، وذلك في الثامنة مساء الخميس القادم الموافق 10 ابريل.

يستضيف الصالون المنتج عمرو الصيفي، الذي يتحدث عن مشوار "الشريعي" في الموسيقى والغناء وكذلك تقديمه للبرامج الموسيقية التي اشتهر بتقديمها في الإذاعة والتليفزيون.

كما يقدم الفنان محمد شوقي فرقة غنائية بمصاحبة فرقته الموسيقية، في ليلة موسيقية تحمل عبق الفن الجميل وتستعرض محطات من إبداعات الشريعي الدرامية والغنائية.

صالون مقامات فكرة الفنان الراحل محسن فاروق مؤسس بيت الغناء العربي، اعداد وتقديم الناقدة الموسيقية د.إيناس جلال الدين مدير عام الموسيقى والغناء بالإذاعة المصرية.

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