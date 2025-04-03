الخميس 03 أبريل 2025
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ثقافة وفنون

ندوة معمارية وثقافية بمركز الإبداع الفني ببيت السحيمي

ندوة البدايات والمسيرة
ندوة البدايات والمسيرة المهنية بالسحيمي’، فيتو

يقيم مركز الابداع الفني ببيت السحيمي بشارع المعز، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، ندوة معمارية وثقافية جديدة بعنوان "البدايات والمسيرة المهنية"، وذلك في السابعة مساء الإثنين الموافق 14 أبريل، يحاضر فيها المعماري حمدي السطوحي، رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، والمعماري وائل المصري، رئيس جمعية المعماريين الأردنيين.

تتناول الندوة المحطات البارزة في المسيرة المهنية لكلا المعماريان، بدءًا من مرحلة الدراسة، مرورًا بأبرز المشروعات التي قدماها، والجوائز التي حصلا عليها، وصولًا إلى التحديات التي واجهاها في مشوارهما المهني.

كما تسلط الندوة الضوء على العلاقة بين العمارة والهوية الثقافية، ودور التصميم المعماري في التنمية الثقافية والحفاظ على التراث.

المعماري حمدي السطوحي، باعتباره رئيسًا لقطاع صندوق التنمية الثقافية، يجمع بين الخبرة العملية في التصميم المعماري والإدارة الثقافية، حيث نفذ العديد من المشروعات التي تهدف إلى دعم الفنون المعمارية والحفاظ على التراث المصري، أما وائل المصري، فقد ترك بصمة بارزة في المشهد المعماري العربي من خلال مشروعاته المتميزة التي حظيت بتقدير دولي، إلى جانب جهوده في دعم المعماريين الشباب من خلال جمعية المعماريين الأردنيين.

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مركز الابداع الفني ببيت السحيمي قطاع صندوق التنمية الثقافية صندوق التنمية الثقافية حمدي السطوحي

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