أخبار مصر اليوم.. زيادة بدل مخاطر المهن الطبية.. إلغاء رحلات مصر للطيران إلى أثينا..تعديل مواعيد المترو بسبب ماتش الزمالك..وتفاصيل جديدة في مديرية الباجور

أخبار مصر اليوم، نشر قسم أخبار مصر عددًا من الأخبار والمتابعات المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرضها معكم في النشرة التالية:

أصدر الدكتور أحمد مصطفى رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي منشورا لفروع هيئة التأمين بالمحافظات ومديري المستشفيات للإعلان عن موافقة رئيس الجمهورية على طلب الهيئة بمساواة أعضاء المهن الطبية بالهيئة العامة للتأمين الصحي بأقرانهم المخاطبين بقانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية بوزارة الصحة، والمستحقين لقيمة بدل مخاطر المهن الطبية الواردة بالقانون رقم (١٤) لسنة ٢٠٢٤.

التقي المهندس كريم بدوى وزير البترول محمد عرقاب وزير الطاقة والمناجم والطاقة المتجددة الجزائرى والوفد المرافق له، وذلك علي هامش مؤتمر 2025 OMC Med Energ، وتناول اللقاء بحث سبل التعاون بين الجانبين فى مجال البحث والاستكشاف، وتنمية واستغلال الحقول، والتكرير والبتروكيماويات، وتجارة وتسويق الغاز الطبيعى المسال، بجانب مشروعات إنتاج وتسويق الهيدروجين الأخضر.

تقدم محمد عيد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد أسامة البسيوني مدير إدارة الباجور التعليمية بمحافظة المنوفية، الذي وافته المنية أمس إثر تعرضه لأزمة صحية، داعيا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، مؤكدا أن الفقيد كان رمزا ومثالا للالتزام والانضباط وحسن الإدارة.

زار الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون"، اليوم، مدينة العريش، وذلك في إطار الزيارة الرسمية رفيعة المستوى التي يقوم بها رئيس الجمهورية الفرنسية إلى مصر.

اكدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أنها مستمرة في تركيب العدادات الكودية للمنازل المخالفة والعقارات التي لم يصدر في حقها قرار بالتصالح أو الهدم وذلك طبقا لقرارات مجلس الوزراء بتركيب العدادات الكودية لكافة العقارات أو المنازل التي كانت تعمل بنظام الممارسة في استهلاك التيار.

تشارك جامعة عين شمس برئاسة محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة بوفد طلابي متميز في فعاليات برنامج "إعداد قادة الابتكار الاجتماعي" لطلاب الجامعات والمعاهد المصرية، والذي ينظمه معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

قال حسين والد الطفلة ليان صاحبة الصورة التذكارية مع الرئيس السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون:"كنا خارجين بصحبة أسرتي بشكل طبيعي في جولة بالحسين وخان الخليلي، وفوجئت وزوجتي وبناتي بالرئيس أمامنا".

شهد الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوى لأحد تشكيلات قوات الدفاع الجوى والقوات الجوية، والذى نُفذ على مدار عدة أيام فى إطار خطة التدريب القتالى لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة، بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة.

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء:"اعتماد منظمة الصحة العالمية لهيئة الأدوية في مجال الدواء إنجاز وطني تاريخي حققته مصر، هذا الانجاز يعكس الجهود الكبيرة التي بذلتها الهيئة، ما يعزز مكانة مصر إقليميا ودوليا".

شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الثلاثاء، في الاحتفالية التي أقامتها هيئة الدواء المصرية بالمتحف المصري الكبير، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة حصول الهيئة على اعتماد منظمة الصحة العالمية "مستوى النُضج الثالث" في مجال الدواء.

ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية شركات التأمين بتوجيه نسب محددة من استثماراتها إلى صناديق الاستثمار المختلفة، وذلك في إطار جهودها لتنويع قنوات الاستثمار وتعزيز كفاءة توظيف الأموال في السوق المحلية.

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، احتفالية هيئة الدواء المصرية، التي تقام بالمتحف المصري الكبير، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة حصول الهيئة على اعتماد منظمة الصحة العالمية "مستوى النُضج الثالث" في مجال الدواء، وذلك بحضور الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية.

أعلنت مصر للطيران، عن إلغاء رحلتي مصر للطيران المتجهتين من القاهرة إلى أثينا، وهما MS747 وMS749 وكذلك الرحلتين المتجهتين من أثينا إلى القاهرة وهما MS748 وMS750، وذلك نظرًا إلى الإضراب الذى يشهده مطار العاصمة اليونانية أثينا غدا الأربعاء الموافق 9 أبريل 2025، وذلك بعد التعليمات الواردة في هذا الشأن من إدارة المطار.

يترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، غدًا الأربعاء، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، وذلك بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة عدد من الملفات المهمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ومتابعة تنفيذ التكليفات الرئاسية والمشروعات القومية الجاري تنفيذها.

شهد الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، افتتاح الندوة التثقيفية التي ينظمها المركز الدولي الإسلامي للدراسات والبحوث السكانية لطالبات كلية التمريض، والتي تقام تحت عنوان: «التواصل بين الوالدين من أجل التربية الإيجابية لأطفالهم ودعمهم معنويًّا ومناهضة العنف ضد المرأة والطفل من منظور إسلامي» بحضور الدكتور جمال أبو السرور، مدير المركز الدولي الإسلامي للدراسات والبحوث السكانية، والدكتورة آمال السباعي، عميدة كلية التمريض، والدكتورة رشا البربري، وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور شكري عبد العظيم،عميد المعهد الدولي.

استقبل ميناء الاسكندرية دفعة جديدة من العربات المستوردة للسكك الحديدية، تمهيدا لدخولها الخدمة على عدد من الخطوط لرفع مستوى الخدمات المقدمة للركاب.

أعلنت الشركة المشغلة للخط الثالث لمترو الأنفاق، تعديل خريطة تشغيل القطارات غدا للتيسير على جمهور نادى الزمالك قبل وبعد مباراة الزمالك وستيلينبوش.

طالب الدكتور زاهي حواس عالم الآثار والمصريات، بزيادة أعداد الحافلات الكهربية التى تم تخصيصها للسياح والزائرين من المدخل الجديد للأهرامات مشيرا إلى أنها غير كافية.

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