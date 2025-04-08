تعديل تشغيل مترو الخط الثالث غدا بسبب مباراة الزمالك وستيلينبوش

أعلنت الشركة المشغلة للخط الثالث لمترو الأنفاق، تعديل خريطة تشغيل القطارات غدا للتيسير على جمهور نادى الزمالك قبل وبعد مباراة الزمالك وستيلينبوش.

وجاء نص إعلان الشركة كما يلي:

بكرة الساعة 6:00 بالليل، هيستضيف ستاد القاهرة المباراة المنتظرة بين الزمالك وستيلينبوش.

عشان نساعد جماهير الكورة في التنقل بسهولة، محطاتنا - خصوصًا محطة الاستاد - هتكون مجهزة بتجهيزات خاصة لضمان رحلة سلسة ومريحة. قبل وبعد الماتش هيكون في قطار كل 4:30 دقيقة من محطة الكيت كات لحد محطة عدلي منصور، وكمان قطار كل 9 دقايق للركاب اللي جايين من جامعة القاهرة أو محور روض الفرج ومتجهين لمحطة الكيت كات.

انضموا لينا، واستمتعوا بالماتش مع الخط الأخضر الثالث وآر ايه تي بي ديف للنقل كايرو.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.