الثلاثاء 08 أبريل 2025
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أخبار مصر

تعديل تشغيل مترو الخط الثالث غدا بسبب مباراة الزمالك وستيلينبوش

مترو الخط الثالث،
مترو الخط الثالث، فيتو
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أعلنت الشركة المشغلة للخط الثالث لمترو الأنفاق،  تعديل خريطة تشغيل القطارات غدا للتيسير على جمهور نادى الزمالك قبل وبعد مباراة الزمالك وستيلينبوش.

 

وجاء نص إعلان الشركة كما يلي: 

بكرة الساعة 6:00 بالليل، هيستضيف ستاد القاهرة المباراة المنتظرة بين الزمالك وستيلينبوش.

عشان نساعد جماهير الكورة في التنقل بسهولة، محطاتنا - خصوصًا محطة الاستاد - هتكون مجهزة بتجهيزات خاصة لضمان رحلة سلسة ومريحة. قبل وبعد الماتش هيكون في قطار كل 4:30 دقيقة من محطة الكيت كات لحد محطة عدلي منصور، وكمان قطار كل 9 دقايق للركاب اللي جايين من جامعة القاهرة أو محور روض الفرج ومتجهين لمحطة الكيت كات.

انضموا لينا، واستمتعوا بالماتش مع الخط الأخضر الثالث وآر ايه تي بي ديف للنقل كايرو.

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