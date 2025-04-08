الثلاثاء 08 أبريل 2025
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أخبار مصر

رئيس الوزراء يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي غدًا ويعقبه مؤتمر صحفي

مصطفي مدبولي رئيس
مصطفي مدبولي رئيس الوزراء

يترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، غدًا الأربعاء، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، وذلك بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة عدد من الملفات المهمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ومتابعة تنفيذ التكليفات الرئاسية والمشروعات القومية الجاري تنفيذها.

ويعقب الاجتماع، المؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس مجلس الوزراء، والذي يستعرض خلاله أبرز قرارات وتوجيهات الحكومة، ويجيب عن أسئلة الصحفيين بشأن القضايا المطروحة على الساحة.

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