الثلاثاء 08 أبريل 2025
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أخبار مصر

إلغاء رحلتي مصر للطيران المتجهتين من القاهرة إلى أثينا لهذا السبب

مصر للطيران، فيتو
مصر للطيران، فيتو

أعلنت مصر للطيران، عن إلغاء رحلتي مصر للطيران المتجهتين من القاهرة إلى أثينا، وهما MS747 وMS749 وكذلك الرحلتين المتجهتين من أثينا إلى القاهرة وهما MS748 وMS750، وذلك نظرًا إلى الإضراب الذى يشهده مطار العاصمة اليونانية أثينا غدا الأربعاء الموافق 9 أبريل 2025، وذلك بعد التعليمات الواردة في هذا الشأن من إدارة المطار. 


وأوضحت الشركة أنه استيعابا لركاب هذه الرحلات فإن مصر للطيران سوف تقوم بتشغيل رحلة رقم MS1749 التي ستغادر من القاهرة إلى أثينا في تمام الساعة 23:00 مساء الأربعاء 9 أبريل، فيما تقوم بتشغيل رحلة رقم MS1750 والتي تغادر أثينا متجهةً إلى القاهرة في تمام الساعة 03:00 صباح الخميس 10 أبريل.

وناشدت الشركة عملاء مصر للطيران المسافرين على الرحلات المذكورة عاليه ضرورة مراجعة تذاكرهم من خلال الاتصال بمركز خدمة اتصالات مصر للطيران 
على رقم 1717 من أي هاتف محمول داخل مصر
أو الرقم الأرضي 090070000
أو الرقم الدولي 97142306666+
أو الرقم الدولي 966122297777+
أو زيارة الموقع الإلكتروني www.egyptair.com 
أو أقرب مكتب بيع لمصر للطيران أو الوكيل السياحي.

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