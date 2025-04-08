ميناء الإسكندرية يستقبل دفعة جديدة من عربات السكك الحديدية

استقبل ميناء الاسكندرية دفعة جديدة من العربات المستوردة للسكك الحديدية، تمهيدا لدخولها الخدمة على عدد من الخطوط لرفع مستوى الخدمات المقدمة للركاب.

واعلنت الهيئة وصول 10 عربات روسية ثانية مكيفة إلى ميناء الإسكندرية لصالح السكة الحديد، ضمن صفقة توريد 1350 عربة جديدة لتدعيم أسطول هيئة السكة الحديد المتحرك.

وأوضح مصدر بالسكة الحديد أن الهيئة العامة لميناء الإسكندرية استقبل دفعة جديدة من العربات الروسية المكيفة ذات الدرجة الثانية، والتي وصل عددها إلى 10 عربات ضمن دفعات توريد العربات الروسية الجديدة.

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