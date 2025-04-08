الثلاثاء 08 أبريل 2025
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أخبار مصر

وزير الدفاع والإنتاج الحربي يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي

وزير الدفاع والإنتاج
وزير الدفاع والإنتاج الحربى يشهد تنفيذ للمشروع
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شهد الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوى لأحد تشكيلات قوات الدفاع الجوى والقوات الجوية، والذى نُفذ على مدار عدة أيام فى إطار خطة التدريب القتالى لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة، بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة.

وألقى الفريق ياسر الطودى قائد قوات الدفاع الجوى كلمة أكد خلالها أن قوات الدفاع الجوى تمتلك قدرات تكنولوجية حديثة ومتكاملة لحماية سماء مصر وتأمين مجالها الجوى ضمن المنظومة القتالية المتكاملة للقوات المسلحة.

قوات الدفاع الجوى والقوات الجوية

 

ونقل الفريق أول عبد المجيد صقر تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وإعتزازه بالجهد الذى يبذله رجال قوات الدفاع الجوى والقوات الجوية، مؤكدًا أنهم حماة سماء مصر وأن ما يمتلكونه من قدرة وكفاءة قتالية عالية تجعلهم دائمًا قادرين على الحفاظ على أمن مصر القومى وصون مقدساته، كما ناقش عددًا من المشاركين بالمشروع  فى أسلوب تنفيذهم للمهام المكلفين بها، للتأكد من قدرتهم على إتخاذ القرار السليم أثنـاء إدارة مراحل المشروع , مشيدًا بإجراءات التخطيط والتنظيم وتنسيق التعاون بين قوات الدفاع الجوى والقوات الجوية لمجابهة التهديدات الجوية المختلفة بما يعكس المستوى المتميز والإستعداد القتالى العالى للعناصر المشاركة بالمشروع.

وكان الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة قد شهد إحدى مراحل المشروع التى تضمنت عرض القرارات وإجراءات تنظيم التعاون المنفذة من مختلف التخصصات، كما قام بفرض عدد من المواقف التكتيكية المفاجئة للتأكد من قيام جميع العناصر المنفذة للمشروع باتخاذ القرار السليم أثنـاء إدارة العمليات.

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