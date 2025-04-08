رئيس الوزراء: مليار دولار صادراتنا الدوائية في 2024 وهذا مستهدف 2030

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء:"اعتماد منظمة الصحة العالمية لهيئة الأدوية في مجال الدواء إنجاز وطني تاريخي حققته مصر، هذا الانجاز يعكس الجهود الكبيرة التي بذلتها الهيئة، ما يعزز مكانة مصر إقليميا ودوليا".

وأضاف مدبولي، خلال كملته باحتفالية هيئة الدواء المصرية بمناسبة اعتماد منظمة الصحة العالمية لها في مجال الدواء: لقد نجحنا في بناء بنية تحتية متطورة في مجال صناعة الدواء، واستطاعت مصر تصدير ما قيمته مليار دولار خلال العام المالي الماضي ونطمح في زيادة حجم الصادرات الي 3 مليارات دولار بحلول عام 2030 وتواصل الحكومة العمل الجاد على توطين صناعة الدواء خاصة أدوية الأورام والأنسولين بما يضمن تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأدوية وتحقيق الريادة في المجال الدوائي بما يدعم الاقتصاد المصري

حيث نحرص على المتابعة الدورية لتأمين مخزون استراتيجي من جميع الأدوية وتوافر المواد الخام والمستحضرات الدوائية وإطلاق حملات تفتيشة لمكافحة أي سلوكيات خاطئة في السوق الدوائي



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