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جامعة عين شمس تشارك في برنامج "إعداد قادة الابتكار الاجتماعي"

جامعة عين شمس، فيتو
جامعة عين شمس، فيتو
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تشارك جامعة عين شمس برئاسة  محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة بوفد طلابي متميز في فعاليات برنامج "إعداد قادة الابتكار الاجتماعي" لطلاب الجامعات والمعاهد المصرية، والذي ينظمه معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. 

جامعة عين شمس تشارك  في برنامج "إعداد قادة الابتكار الاجتماعي"

تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور مصطفى رفعت أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، الدكتور كريم همام مستشار الوزير للأنشطة الطلابية ومدير المعهد، وبالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات وقطاع الأنشطة الطلابية بالوزارة.

وذلك في إطار حرص جامعة عين شمس على تفعيل الأنشطة الطلابية وتنمية قدرات طلابها في المجالات الحيوية التي تخدم المجتمع وتسهم في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي نحو بناء مجتمع معرفي مبتكر ومستدام.

هذا وتشارك جامعة عين شمس من خلال  قطاع التعليم والطلاب- الإدارة العامة لرعاية الشباب-إدارة النشاط الاجتماعي بمعهد إعداد القادة بحلوان بفوج من الجامعة  خلال الفترة من 8 أبريل وحتى 11 أبريل 2025 في الملتقى الطلابي الذي أقيم بمقر المعهد تحت مسمى برنامج "إعداد الابتكار الاجتماعي" بهدف تطوير مهارات القيادة الاجتماعية والابتكار لدى طلاب الجامعات والمعاهد المصرية، وتمكينهم من مواجهة التحديات المجتمعية باستخدام الأدوات المعاصرة مثل الذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال الاجتماعية.

ويهدف برنامج "إعداد قادة الابتكار الاجتماعي" إلى تزويد الطلاب بالمعرفة والمهارات اللازمة في مجالات الأمن القومي، ومحاربة الأفكار المتطرفة، والابتكار الاجتماعي في ظل الثورة الرقمية، بالإضافة إلى التدريب العملي على تصميم مبادرات مجتمعية ريادية، كما يتضمن البرنامج محاور متخصصة مثل تنمية مهارات القيادة الاجتماعية في بيئات الابتكار، والابتكار الاجتماعي في عصر الذكاء الاصطناعي، وورش عمل تطبيقية في مجالات التسويق الاجتماعي وتصميم المبادرات المجتمعية وريادة الأعمال.

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