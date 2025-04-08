قبلة وراء عناق السيسي وماكرون للطفلة ليان

قال حسين والد الطفلة ليان صاحبة الصورة التذكارية مع الرئيس السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون:"كنا خارجين بصحبة أسرتي بشكل طبيعي في جولة بالحسين وخان الخليلي، وفوجئت وزوجتي وبناتي بالرئيس أمامنا".

زيارة مفاجئة للسيسي وماكرون

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الساعة 6” الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى بقناة “الحياة”:" مكنتش متخيل ألاقي الرئيس السيسي وماكرون قدامنا وإحنا قاعدين في مكان وبنشرب مشروبات عادية ومتخيلتش إن سيادة الرئيس يدخل علينا".

قبلة الطفلة ليان لماكرون والسيسي



ولفت:"ماكرون والرئيس السيسي هم من ذهبوا لابنتي بعدما أرسلت لهما قبلة، وغمزة ماكرون بسبب قبلة ابنتي له، ماكرون تكيف مع الأجواء وأعجبه الوضع في منطقة خان الخليلي وما حدث كان وليد اللحظة".

الطفلة ليان تكشف قصة مصافحة السيسي وماكرون لها

من جانبها قالت الطفلة ليان:"أصحابي في المدرسة مش مصدقين إني اتصورت مع الرئيس السيسي وماكرون، شوفت جده السيسي وأعطيته حضن وبوسته، أنا بحب جدو السيسي وعايزة أشوفه تاني".



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