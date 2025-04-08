الصرف بأثر رجعي من فبراير و2000 جنيه للأطباء.. زيادة بدل مخاطر المهن الطبية

أصدر الدكتور أحمد مصطفى رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي منشورا لفروع هيئة التأمين بالمحافظات ومديري المستشفيات للإعلان عن موافقة رئيس الجمهورية على طلب الهيئة بمساواة أعضاء المهن الطبية بالهيئة العامة للتأمين الصحي بأقرانهم المخاطبين بقانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية بوزارة الصحة، والمستحقين لقيمة بدل مخاطر المهن الطبية الواردة بالقانون رقم (١٤) لسنة ٢٠٢٤.

وأكد المنشور ضرورة اتخاذ اللازم نحو تعديل صرف البدل المذكور وفقًا للقيم التالية والواردة بالقانون رقم (١٤) لسنة ٢٠٢٤ وهي كما يلي؛

2000 جنيه للأطباء البشريين

1500 جنيه لأطباء الأسنان والصيادلة والبيطريين وأخصائيي العلاج الطبيعي.

1350 جنيها للأخصائيي التمريض العالي والكيميائيين والفيزيقيين و للحاصلين على دبلومات فنية لفنيي التمريض والفنيين الصحيين.

وأكد أن يكون الصرف اعتبارا من ٢٠٢٥/٢/١.

من جانب آخر فى إطار حرص القوات المسلحة على الإرتقاء بالمنظومة الطبية والإشتراك فى تفعيل مبادرات رئيس الجمهورية لتعزيز الصحة العامة للمواطنين فى مختلف التخصصات الطبية داخل مصر، وقع اللواء طبيب محمـد سعد حجازى مدير إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة بروتوكول تعاون مع الدكتور محمـد حسانى مساعد وزير الصحة والسكان.

ويهدف البروتوكول إلى انضمام إدارة الخدمات الطبية ومعامل القوات المسلحة للبحوث الطبية وبنك الدم لمنظومة العمل بمبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية.

يأتى ذلك تأكيدًا على التعاون المثمر والبناء بين القوات المسلحة ووزارة الصحة والسكان

لمواكبة أحدث ما وصلت إليه المعايير الطبية العالمية بما يسهم فى خدمة المنظومة الصحية فى مصر.

حضر توقيع البروتوكول عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من مسئولى وزارة الصحة والسكان.

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