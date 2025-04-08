الثلاثاء 08 أبريل 2025
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أخبار مصر

زاهي حواس يطالب بزيادة عدد الحافلات الكهربائية ببوابة الأهرامات الجديدة إلى 100

الخيالة والهجانة
الخيالة والهجانة يفسدون افتتاح مشروع تطوير الأهرامات، فيتو

طالب الدكتور زاهي حواس عالم الآثار والمصريات، بزيادة أعداد الحافلات الكهربية التى تم تخصيصها  للسياح والزائرين من المدخل الجديد للأهرامات مشيرا إلى أنها غير كافية.

 

جاء ذلك خلال عملية التشغيل التجريبي للمدخل الجديد اليوم لمنطقة الأهرامات الأثرية بـ "طريق الفيوم".


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تجربة التشغيل التجريبي لمنطقة الأهرامات

وأكد  خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة "الحدث اليوم"،  ضرورة  أن تكون الحافلات  بأعداد تتناسب مع عدد السائحين والزوار المتزايد والتى أعطت انطباعا غير مقبول اليوم  .
 


وتابع:"التجربة التي حدثت اليوم في الأهرامات يجب إعادة الحسابات فيها، وما سمعته وما رأيته في فيديوهات يثبت أنها تحتاج إلى تعديل، مضيفا إن الأعداد التي تزور الأهرامات بحاجة إلى ما لا يقل عن 100 حافلة.

 

 

واقعة مؤسفة

وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو تظهر واقعة مؤسفة حدثت اليوم خلال الافتتاح التجريبي لـ مشروع تطوير منطقة أهرامات الجيزة.

وأظهرت المقاطع المتداولة قيام العديد من الخيالة والهجانة بقطع الطريق أمام حركة الزائرين والسياح والحافلات السياحية، في غياب تام لأفراد الأمن، في مشهد غير حضاري يعكس حالة من الفوضى غير المتوقعة، قبل أن يظهر عدد من أفراد الأمن في محاولة للسيطرة على الموقف.

وتجمهر أفراد الخيالة والهجانة مرددين عبارات تعكس عدم قبولهم التطوير، ويأتي ذلك على الرغم من الاستعدادات المكثفة من جانب الحكومة والجهات المعنية التي سبقت الافتتاح ليخرج في أبهى صورة.

وافتتح اليوم تجريبيًا مشروع تطوير منطقة أهرامات الجيزة ليرى النور لأول مرة، مانحًا الزائرين تجربة سياحية غير مسبوقة، تبدأ من البوابة الجديدة على طريق الفيوم، وتمتد عبر محطات مبهرة تشمل البانوراما، وأبوالهول، وغيرها بما تشمله من أمور لوجستية وخدمية وترفيهية متكاملة.

جولة ماكرون والسيسي في خان الخليلي

من جانب آخر قال الدكتور زاهي حواس عالم المصريات والآثار، العالم كله ينتظر افتتاح المتحف المصري الكبير، وزيارة السيسي وماكرون لخان الخليلي أعظم دعاية لمصر وإعلان للعالم كله بأن مصر دولة اآمنة وسيكون لذلك تأثير إيجابي كبير على السياحة المصرية.

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