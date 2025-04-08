الثلاثاء 08 أبريل 2025
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أخبار مصر

بدوي يبحث مع وزير الطاقة والمناجم الجزائري التعاون المشترك

بدوي خلال لقاء الوفد
بدوي خلال لقاء الوفد الجزائري،فيتو
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التقي المهندس كريم بدوى وزير البترول محمد عرقاب وزير الطاقة والمناجم والطاقة المتجددة الجزائرى والوفد المرافق له، وذلك علي هامش مؤتمر 2025 OMC Med Energ، وتناول اللقاء بحث سبل التعاون بين الجانبين فى مجال البحث والاستكشاف، وتنمية واستغلال الحقول، والتكرير والبتروكيماويات، وتجارة وتسويق الغاز الطبيعى المسال، بجانب مشروعات إنتاج وتسويق الهيدروجين الأخضر.

 


كما أكد الجانبان على أهمية استغلال الفرص المتاحة فى قطاع التعدين، ولا سيما الصناعات التحويلية للفوسفات وإنتاج الأسمدة، وتبادل الخبرات والتكنولوجيا فى هذا المجال الحيوى.

الاستفادة من فرص الشراكة الجزائرية المصرية 


ومن جانبه، دعا الوزير الجزائرى الشركات المصرية إلى الاستفادة من فرص الشراكة والاستثمار التى تُتيحها الأطر التشريعية الجديدة للاستثمار فى مجالات المحروقات والمناجم بالجزائر، بما يعزز التعاون الثنائى ويرفع من مساهمة قطاعات الطاقة والتعدين فى التنمية الاقتصادية لكلا البلدين.

 


وأشاد المهندس كريم بدوي بالعلاقات الأخوية والممتدة بين البلدين الشقيقين، وأكد على أهمية تفعيل أُطر التعاون فى مختلف مجالات الطاقة والبتروكيماويات والتعدين خلال الفترة المقبلة من خلال تنفيذ مشروعات مشتركة على المستويين الثنائى والإقليمى بما يحقق المنفعة المتبادلة للجانبين، واتفق الوزيران على تكثيف الحوار وتبادل الزيارات بين فرق العمل المتخصصة من البلدين، خاصة فى مجالات البنية التحتية المتعلقة بالطاقة، واستغلال الموارد المعدنية، وإنشاء محطات إنتاج وتحويل الكهرباء وإنتاج وتسويق الهيدروجين فى ضوء الإمكانات والموارد الهائلة التى تتمتع بها الدولتين.

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