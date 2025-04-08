الثلاثاء 08 أبريل 2025
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خارج الحدود

قرار مفاجئ من ألمانيا بشأن اللاجئين

لاجئين، فيتو
لاجئين، فيتو

أفادت وكالة الأنباء الألمانية بأن ألمانيا أوقفت مؤقتا قبول المزيد من اللاجئين عبر برنامج الأمم المتحدة لإعادة التوطين.

برنامج إعادة التوطين التابع للأمم المتحدة

وأكدت مصادر داخل وزارة الداخلية ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن برلين علقت مؤقتا قبول أي لاجئين إضافيين عبر برنامج إعادة التوطين التابع للأمم المتحدة.

وذكرت وكالة "رويترز" أن وزارة الخارجية الألمانية رفضت تقديم أي تعليق رسمي حول هذا الموضوع.

 تصاعد المناقشات حول سياسات اللاجئين في أوروبا

وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد المناقشات حول سياسات اللاجئين في أوروبا، مما يعكس مناقشات أوسع نطاقا بشأن استيعاب الأفراد النازحين.

ألمانيا تستضيف 2.5 مليون لاجئ من جميع أنحاء العالم

وأصبحت ألمانيا ثالث أكبر دولة مستضيفة للاجئين في العالم والأكبر في الاتحاد الأوروبي، حيث تستضيف 2.5 مليون لاجئ من جميع أنحاء العالم.

 

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اللاجئين اعادة التوطين الأمم المتحدة الاتحاد الاوروبي أوروبا

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