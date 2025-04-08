أستاذ بجامعة القدس: الاحتلال الإسرائيلي ما زال مُتعطشًا لارتكاب المزيد من المجازر

قال الدكتور أمجد شهاب، أستاذ القانون الدولي بجامعة القدس، إن المجزرة والمذبحة مستمرة في قطاع غزة، مشيرا إلى أن الفرقاطات العسكرية والمدافع والطائرات تقصف قطاع غزة بدون أي إحداثيات وبصورة عشوائية على اللاجئين والأطفال والنساء، والجرائم تُرتكب في القطاع بدون أي رد فعل من المجتمع الدولي.

تهجير سكان قطاع غزة

وأضاف، أن تهجير سكان قطاع غزة طُرح أكثر من مرة في الخمسينيات والسبعينيات والثمانينيات، ورفضت مصر هذا الأمر أكثر من مرة، ورغم ذلك تطرح دولة الاحتلال هذا الأمر مرارًا وتكرارًا.

ضعف كيان الاحتلال الإسرائيلي

وأوضح أن ارتكاب الجرائم يدل على ضعف الاحتلال الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن الاحتلال لا يمل عن ارتكاب الجرائم بصورة بشعة، فالكيان ما زال مُتعطشًا لارتكاب المزيد من المجازر.



أستاذ بجامعة القدس: الحرب في قطاع غزة إبادة وضد الإنسانية

ولفت خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج “حوار مصري” الذي يقدمه وليد بريك، بقناة “الحدث اليوم” إلى أن الحرب في قطاع غزة هي حرب إبادة وضد الإنسانية، ودولة الاحتلال مستمرة في هذه الإبادة من أجل الوصول إلى أهداف سياسية، مشيرًا إلى أن دولة الاحتلال إذا كانت تُريد الإفراج عن الأسرى لقامت بهذا الأمر في 2023، ولكنها تضع حركة حماس أمام شروط تعجيزية لاستمرار الحرب في القطاع.

وأشار إلى أن دولة الاحتلال تعلم بأنها لن تستطيع الإفراج عن الأسرى بالعمليات العسكرية، لكن دولة الاحتلال لديها الكثير من الأهداف السياسية تتجاوز الأهداف العسكرية.

وأوضح أن دولة الاحتلال وقعت على اتفاق تبادل الأسرى، ولم تلتزم بهذا الاتفاق، رغم أن هذا الاتفاق حدث بضمانة أمريكية، مشيرًا إلى أن دولة الاحتلال لا تلتزم بأي تفاهمات أو اتفاقيات.



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