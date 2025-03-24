الأونروا: نزوح 124 ألف شخص بغزة خلال أيام

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)، في بيان صادر عنها اليوم الإثنين، نزوح 124 ألف شخص في غزة في غضون أيام جراء القصف.

نزوح آلاف المدنيين من غزة

وقالت وكالة الأونروا إن إسرائيل قطعت جميع المساعدات وما يحدث في غزة كارثة إنسانية.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الإثنين أنه تم استشهاد قرابة 70 فلسطينيا منذ فجر اليوم في الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة.

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

وفي وقت سابق من اليوم الإنين أفادت وسائل إعلام فلسطينية باستشهاد 51 فلسطينيًّا في غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة في قطاع غزة منذ فجر اليوم.

ومنذ ساعات الفجر شنت المقاتلات الحربية الإسرائيلية غارات مستهدفة منزلًا في شارع المنصورة بحي الشجاعية شرقي مدينة غزة، شمال القطاع.

وقصفت مدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي محيط بركس وزارة التنمية الاجتماعية في مدينة بيت لاهيا، فيما فتحت آليات الاحتلال نيرانها شرق مدينة غزة، وشنت الطائرات غارة على مدينة غزة، ما أدى لسقوط عدد من القتلى المصابين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.