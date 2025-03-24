الإثنين 24 مارس 2025
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خارج الحدود

الأونروا: نزوح 124 ألف شخص بغزة خلال أيام

النازحين الفلسطينيين،
النازحين الفلسطينيين، فيتو

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)، في بيان صادر عنها اليوم الإثنين، نزوح 124 ألف شخص في غزة في غضون أيام جراء القصف.

نزوح آلاف المدنيين من غزة 

وقالت وكالة الأونروا إن إسرائيل قطعت جميع المساعدات وما يحدث في غزة كارثة إنسانية.

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صفارات الإنذار تدوي في غلاف غزة

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الإثنين أنه تم استشهاد قرابة  70  فلسطينيا منذ فجر اليوم في الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة.

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة 

وفي وقت سابق من اليوم الإنين أفادت وسائل إعلام فلسطينية  باستشهاد 51 فلسطينيًّا في غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة في قطاع غزة منذ فجر اليوم.

ومنذ ساعات الفجر شنت المقاتلات الحربية الإسرائيلية غارات مستهدفة منزلًا في شارع المنصورة بحي الشجاعية شرقي  مدينة غزة، شمال القطاع.

وقصفت مدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي محيط بركس وزارة التنمية الاجتماعية في مدينة بيت لاهيا، فيما فتحت آليات الاحتلال نيرانها شرق مدينة غزة، وشنت الطائرات غارة على مدينة غزة، ما أدى لسقوط عدد من القتلى المصابين.

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غزة إسرائيل أونروا قطاع غزة

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