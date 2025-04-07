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حوادث

راقصة باليه أجنبية تتهم سائقا بالتحرش بها داخل مسكنها في الدقي

الشرطة المصرية، فيتو
الشرطة المصرية، فيتو

يواصل رجال البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة جهودهم لكشف ملابسات واقعة تحرش سائق براقصة باليه وفق البلاغ الذي تقدمت به الراقصة واتهمت المشكو في حقه، من خلال فريق بحث يعمل على جمع التحريات والمعلومات وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة.

وتمكنت قوات الأمن من ضبط المشكو في حقه، وجار العرض على النيابة العامة.

وكانت راقصة باليه مكسيكية  قد حررت محضرا بقسم شرطة الدقي ضد سائق اتهمته بالتحرش بها والتعدي عليها بمحل سكنها بمنطقة الدقي بمحافظة الجيزة.

راقصة باليه مكسيكية تتهم سائقا خاصا بالتحرش بها بمسكنها بالدقي


البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إخطارًا من قسم شرطة الدقي يفيد بتعرض راقصة باليه مكسيكية للتحرش على يد سائق توصيل خاص بمحل سكنها.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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راقصة باليه مكسيكية بمحافظة الجيزة 𝐓𝐡𝐞 𝐊𝐢𝐧𝐠 𝐨𝐟 𝐀𝐫𝐚𝐛 𝐏𝐨𝐩 قوات الأمن

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