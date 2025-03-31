الإثنين 31 مارس 2025
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حوادث

القبض على عامل تحرش بفتاة أثناء استقلالها ميكروباص بالمعادي

القبض على عامل تحرش
القبض على عامل تحرش بفتاة أثناء استقلالها

 كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى يتضمن قيام أحد الأشخاص بالتحرش بفتاة بالقاهرة وضبط مرتكب الواقعة.

وكانت أجهزة وزارة الداخلية، رصدت تداول مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام أحد الأشخاص بالتحرش بفتاه حال نزولها من سيارة أجرة "ميكروباص" بدائرة قسم شرطة المعادى بالقاهرة.   
وتم تحديد الفتاة، مقيمة بدائرة قسم شرطة المعادى وقررت أنه بتاريخ 28 مارس  الجارى وحال عودتها من العمل مستقلة السيارة قام أحد الأشخاص بالتحرش بها حال نزولها من السيارة. 

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وبإجراء التحريات تمكنت قوات الشرطة من تحديد وضبط مرتكب الواقعة عامل - مقيم بدائرة قسم شرطة المعصرة.

 وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات. 

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