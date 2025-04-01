الثلاثاء 01 أبريل 2025
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محافظات

حديقة حيوان الزقازيق: لم نرصد حالات تحرش في عيد الفطرالمبارك

إقبال أهالي الشرقية
إقبال أهالي الشرقية على حديقة الحيوان،فيتو

شهدت حديقة الحيوان بالزقازيق في محافظة الشرقية مساء اليوم، إقبالا ملحوظا من الزوار في ثانى أيام عيد الفطرالمبارك، حيث اصطحب الأسر أطفالهم للاحتفال بالعيد واللعب مع الحيوانات والاستمتاع بالملاهي.

مدير حديقة حيوان الشرقية: مفاجآت جديدة للزوار بالعيد

الحديقة تستقبل الزائرين بالشرقية

وقال الدكتور السيد حافظ، مدير حديقة الحيوان: إن حديقة الحيوان بالشرقية استقبلت أمس المئات من الزائرين متوقعا تزايد العدد غدا الأربعاء، خاصة أن الإقبال في تزايد مستمر، مضيفا: أن الحديقة لم تسجل حتى الآن أى حالات تحرش.

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فسحة بـ 5 جنيه،إقبال أهالي الشرقية على حديقة الحيوان للاحتفال بعيدالفطر،فيتو

وقال مدير حديقة الحيوان بالزقازيق في وقت سابق: إن الحديقة أنهت استعداداتها لاستقبال الزائرين للاحتفال بعيد الفطرالمبارك، ومن المتوقع أن تشهد الحديقة إقبالا كثيفا في ثاني أيام العيد لانشغال العائلات بالطقوس المعتادة في اليوم الأول.

تنظيف الأحواض للحيوانات المائية وتطهيرها حتى لا تؤذي رائحتها المترددين على الحديقة

وأكد مدير الحديقة في تصريح خاص لـ«فيتو»: أنه تم الانتهاء من الاستعدادات اللازمة والتي تتمثل في إضافة أنواع جديدة من الحيوانات إلى جانب المجموعات الحيوانية الحالية علاوة على تنظيف الأحواض للحيوانات المائية وتطهيرها حتى لا تؤذي رائحتها المترددين على الحديقة فضلًا عن أعمال التهذيب والتسوية للمساحات الخضراء التي تتخلل بيوت وأركان الحيوانات.

فسحة بـ 5 جنيه،إقبال أهالي الشرقية على حديقة الحيوان للاحتفال بعيدالفطر،فيتو1
فسحة بـ 5 جنيه،إقبال أهالي الشرقية على حديقة الحيوان للاحتفال بعيدالفطر،فيتو1
فسحة بـ 5 جنيه،إقبال أهالي الشرقية على حديقة الحيوان للاحتفال بعيدالفطر،فيتو2
فسحة بـ 5 جنيه،إقبال أهالي الشرقية على حديقة الحيوان للاحتفال بعيدالفطر،فيتو2
فسحة بـ 5 جنيه،إقبال أهالي الشرقية على حديقة الحيوان للاحتفال بعيدالفطر،فيتو3
فسحة بـ 5 جنيه،إقبال أهالي الشرقية على حديقة الحيوان للاحتفال بعيدالفطر،فيتو3

سعر تذكرة دخول الحديقة موحد على مستوى الجمهورية بقيمة 5 جنيهات للفرد

وأوضح "حافظ" أن سعر تذكرة دخول الحديقة موحد على مستوى الجمهورية بقيمة 5 جنيهات للفرد مشيرا إلى أنه لم تتم زيادتها منذ عدة سنوات، مؤكدًا أن سعر التذكرة في متناول الجميع وأنه يتناسب مع ما تقدمه الحديقة من خدمات لإرضاء الوافدين إليها.

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فسحة بـ 5 جنيه،إقبال أهالي الشرقية على حديقة الحيوان للاحتفال بعيدالفطر،فيتو4

وجدير بالذكر أن حديقة الحيوان مقامة على مساحة 5 أفدنة تقريبا وتضم مسطحات خضراء وملعبين للأطفال بهما العديد من الألعاب وكافيتيريا وسيارات تصادمية فضلا عن 25 نوعا من الحيوانات والفصائل النادرة

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