أخبار الحوادث اليوم: أب ينهي حياة نجله ويدفنه داخل منزله في الفيوم.. القبض على قائد سيارة بتهمة دهس شاب بأكتوبر.. ضبط عامل تحرش بفتاة أثناء سيرها

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدى الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على 3 خادمات اتهمتهن مُعدة برامج شهيرة بسرقة شقتها بدائرة قسم شرطة العمرانية.

لقى شخص مصرعه وأصيب 3 آخرين في حادث اصطدام أتوبيس بسيارتين على طريق "الجلالة- الزعفرانة".

تخلص أب بإحدى قرى الفيوم، من ابنه، ودفنه داخل المنزل، وبعد أن استيقظ ضميره بعد 4 أيام، سلم نفسه للأجهزة الأمنية، واعترف بجريمته، ودل على مكان دفن الجثة، وتم استخراج الجثة ونقلها إلى مشرحة مستشفى إبشواي المركزي.

انتشرت الشرطة النسائية في منطقة وسط البلد بالقاهرة بالتزامن مع أول أيام عيد الفطر المبارك.

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على قائد سيارة دهس شاب بسيارته أثناء استقلاله موتوسيكل، مما أسفر عن مصرعه فى مدينة 6 أكتوبر.

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى يتضمن قيام أحد الأشخاص بالتحرش بفتاة بالقاهرة وضبط مرتكب الواقعة.

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