الإثنين 31 مارس 2025
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أخبار الحوادث اليوم: أب ينهي حياة نجله ويدفنه داخل منزله في الفيوم.. القبض على قائد سيارة بتهمة دهس شاب بأكتوبر.. ضبط عامل تحرش بفتاة أثناء سيرها

جثة، فيتو
جثة، فيتو

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدى الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

 

ضبط 3 خادمات بتهمة سرقة شقة مُعدة برامج شهيرة في الجيزة

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على 3 خادمات اتهمتهن مُعدة برامج شهيرة بسرقة شقتها بدائرة قسم شرطة العمرانية.

 

مصرع وإصابة 4 أشخاص في اصطدام أتوبيس بسيارتين على طريق الجلالة

 لقى شخص مصرعه وأصيب 3 آخرين في حادث اصطدام أتوبيس بسيارتين على طريق "الجلالة- الزعفرانة".

 

أب ينهي حياة نجله ويدفنه داخل منزله في الفيوم ويسلم نفسه بعد 4 أيام

 تخلص أب بإحدى قرى الفيوم، من ابنه، ودفنه داخل المنزل، وبعد أن استيقظ ضميره بعد 4 أيام، سلم نفسه للأجهزة الأمنية، واعترف بجريمته، ودل على مكان دفن الجثة، وتم استخراج الجثة ونقلها إلى مشرحة مستشفى إبشواي المركزي.

 

انتشار الشرطة النسائية في وسط البلد لمنع التحرش (صور)

 انتشرت الشرطة النسائية في منطقة وسط البلد بالقاهرة بالتزامن مع أول أيام عيد الفطر المبارك.

 

القبض على قائد سيارة بتهمة دهس شاب في أكتوبر

 ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على قائد سيارة دهس شاب بسيارته أثناء استقلاله موتوسيكل، مما أسفر عن مصرعه فى مدينة 6 أكتوبر.

 

القبض على عامل تحرش بفتاة أثناء سيرها 

 كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى يتضمن قيام أحد الأشخاص بالتحرش بفتاة بالقاهرة وضبط مرتكب الواقعة.

 

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