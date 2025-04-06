الأحد 06 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

إعلام حوثي: 3 غارات أمريكية تستهدف منطقة الجبل الأسود في صنعاء

صنعاء، فيتو
صنعاء، فيتو

أفادت وسائل إعلام تابعة لأنصار الله (الحوثيين)، مساء اليوم الأحد، بأن 3 غارات أمريكية استهدفت منطقة الجبل الأسود بمديرية بني مطر بمحافظة صنعاء.

غارات أمريكية على جزيرة كمران في الحديدة غربي اليمن

أفادت وسائل إعلام حوثية، مساء اليوم الأحد، بأن مقاتلات أمريكية شنت 4 غارات على جزيرة كمران في الحديدة غربي اليمن.
الضربات الجوية ضد الحوثي

وكان قد أكد المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية سامويل ويلبرج استمرار الولايات المتحدة فى الضربات الجوية ضد جماعة الحوثى فى اليمن حتى تضع سلاحها ووقف هجماتها.


تقليص القدرات الحوثية عبر زيادة تكثيف الضربات عليهم

 وأشار ويلبرج - فى مداخلة مع قناة سكاى نيوز عربية، إلى استمرار بلاده في إضافة وتقليص القدرات الحوثية عبر زيادة تكثيف الضربات عليهم.

وحول الملف الإيراني، قال متحدث الخارجية الأمريكية: إن الرئيس دونالد ترامب يفضل المفاوضات والحل الدبلوماسي مع إيران، مشيرا إلى أن كل الخيارات والسيناريوهات على الطاولة فيما يتعلق بإيران.

 

التهديد الإيراني في دعم الإرهاب

وأضاف الدبلوماسي الأمريكي أن ترامب يدرك جيدًا التهديد الإيراني في دعم الإرهاب وليس السبب في ذلك الضغط إسرائيلي عليه لضرب المنشآت العسكرية النووية الإيرانية.

وفي المقابل، أعلنت جماعة الحوثي استمرار الضربات العسكرية باتجاه إسرائيل بدون تتوقف إلا بوقف عدوانها على غزة ورفع الحصار عنها، مشيرة إلى استهداف حاملة الطائرات الأمريكية "ترومان" بمسيرات وصواريخ مجنحة بعد اشتباك مع حاملة الطائرات الأمريكية ترومان وقطع حربية تابعة لها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الحوثيين محافظة صنعاء اليمن جماعة الحوثى ترامب غزة

مواد متعلقة

إعلام حوثي: غارات أمريكية على جزيرة كمران في الحديدة غربي اليمن

الخارجية الأمريكية: مستمرون فى الضربات الجوية ضد الحوثى حتى وقف هجماتها

"الحوثي" تعلن إسقاط طائرة أمريكية من نوع (MQ-9) في الحديدة

انفجارات غير مسبوقة، إعلام حوثي: غارات أمريكية جديدة تستهدف مواقع مدينة صعدة

الأكثر قراءة

فتح أبواب الجحيم، كواليس إرسال إيران رسائل تهديد إلى قطر والإمارات

أوراقه محروقة، مصدر روسي يرجح اغتيال بشار الأسد

خلال ساعات، انتهاء مهلة تشغيل الهواتف المستوردة دون دفع الرسوم الجمركية

زيارة ماكرون لمصر، لماذا تراهن باريس على قطاع النقل المصري؟

ارتفاع مفاجئ في سعر جرام الذهب، وهذا العيار يسجل 5030 جنيها

ماكرون يزور المتحف المصري الكبير

50 جنيها ارتفاعا في سعر سبيكة الذهب خلال 24 ساعة

العثور على جثة مغربي الجنسية داخل شقة سكنية بسوهاج

منوعات

المزيد

حادث "صادم" في مهرجان للموسيقي يودي بحياة شخصين بالمكسيك

مصرع 30 شخصا في فيضانات بجمهورية الكونغو الديمقراطية

مصرع 15 شخصا في الولايات المتحدة جراء العواصف والأعاصير

أثارت الدهشة.. سلحفاة تبيض للمرة الأولى بعمر 100 عام

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير اليوم الأحد بالبورصات العالمية

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم الآحد 6-4-2025

تعرف على سعر كيس السكر اليوم الأحد

تعرف على أسعار النحاس الأحمر اليوم

المزيد

انفوجراف

"انفو جراف" الزراعة تكشف 3 مؤشرات على نضج محصول القمح

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الدخان في المنام وعلاقته بالترقية فى العمل

زوجى طلقني في التليفون وعاوزني أسيب البيت؟ رد حاسم لـ أمين الفتوى

تفسير حلم الضرب من الأب في المنام وعلاقته بوجود  مشكلات مالية

المزيد
الجريدة الرسمية