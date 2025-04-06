إعلام حوثي: غارات أمريكية على جزيرة كمران في الحديدة غربي اليمن

أفادت وسائل إعلام حوثية، مساء اليوم الأحد، بأن مقاتلات أمريكية شنت 4 غارات على جزيرة كمران في الحديدة غربي اليمن.



الضربات الجوية ضد الحوثي

وكان قد أكد المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية سامويل ويلبرج استمرار الولايات المتحدة فى الضربات الجوية ضد جماعة الحوثى فى اليمن حتى تضع سلاحها ووقف هجماتها.



تقليص القدرات الحوثية عبر زيادة تكثيف الضربات عليهم

وأشار ويلبرج - فى مداخلة مع قناة سكاى نيوز عربية، إلى استمرار بلاده في إضافة وتقليص القدرات الحوثية عبر زيادة تكثيف الضربات عليهم.

وحول الملف الإيراني، قال متحدث الخارجية الأمريكية: إن الرئيس دونالد ترامب يفضل المفاوضات والحل الدبلوماسي مع إيران، مشيرا إلى أن كل الخيارات والسيناريوهات على الطاولة فيما يتعلق بإيران.

التهديد الإيراني في دعم الإرهاب

وأضاف الدبلوماسي الأمريكي أن ترامب يدرك جيدًا التهديد الإيراني في دعم الإرهاب وليس السبب في ذلك الضغط إسرائيلي عليه لضرب المنشآت العسكرية النووية الإيرانية.

وفي المقابل، أعلنت جماعة الحوثي استمرار الضربات العسكرية باتجاه إسرائيل بدون تتوقف إلا بوقف عدوانها على غزة ورفع الحصار عنها، مشيرة إلى استهداف حاملة الطائرات الأمريكية "ترومان" بمسيرات وصواريخ مجنحة بعد اشتباك مع حاملة الطائرات الأمريكية ترومان وقطع حربية تابعة لها.

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