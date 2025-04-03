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أسوشيتدبرس: رسوم ترامب الجمركية قد تدفع النظام العالمي إلى نقطة الانهيار

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

قالت وكالة أسوشيتدبرس: إن الرسوم الجمركية الجديدة واسعة النطاق التي أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فرضها على جميع شركاء الولايات المتحدة التجاريين تقريبًا، والتي وصلت إلى ضريبة بنسبة 34% على الواردات من الصين و20% على الاتحاد الأوروبي، تهدد بتفكيك جزء كبير من هيكل الاقتصاد العالمي وإشعال فتيل حروب تجارية أوسع نطاقًا.

فرض رسومًا جمركية مرتفعة على عشرات الدول 

وكان ترامب قد قال فى إعلان "يوم التحرير" مساء أمس الأربعاء، إنه سيفرض رسومًا جمركية مرتفعة على عشرات الدول التى تحقق فوائض تجارية كبيرة مع الولايات المتحدة، بينما سيفرض ضريبة أساسية بنسبة 10% على الواردات من جميع الدول ردًا على ما وصفه بحالة طوارئ اقتصادية.

ورأت الوكالة أن هذا الإجراء بمثابة زيادة ضريبية تاريخية قد تدفع النظام العالمي إلى نقطة الانهيار، ولفتت إلى أنه يُطلق شرارة ما قد يكون انتقالًا مؤلمًا للعديد من الأمريكيين، حيث من المتوقع أن تصبح ضروريات الطبقة المتوسطة مثل السكن والسيارات والملابس أكثر تكلفة، مع تعطيل التحالفات التى تم بناؤها من أجل ضمان السلام والاستقرار الاقتصادى.

قرارات ترامب أغرقت الولايات المتحدة فى حروب تجارية خارجية

وذكرت أسوشيتدبرس أن الرسوم الجمركية التى طالما هدد بها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أغرقت الولايات المتحدة فى حروب تجارية خارجية، مشيرة إلى أن فرض رسوم جديدة يزيد من حالة عدم اليقين.

وأوضحت أن ترامب ليس غريبا على الرسوم الجمركية، فقد شن حربا تجارية خلال ولايته الأولى، مستهدفا الصين تحديدا برسوم على معظم السلع القادمة منها. وردت بكين بفرض رسوم جمركية انتقامية على منتجات أمريكية تتراوح من الفاكهة إلى واردات السيارات. كما استخدام ترامب التهديد أيضا بفرض المزيد من الرسوم الجمركية لإجبار كندا والمكسك على إعادة التفاوض على اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية في عام 2020.

 ترامب يفرض رسوم جمركية على الصين

وعندما تولى الرئيس جو بايدن منصبه فى 2021، أبقى على معظم الرسوم الجمركية التى فرضها ترامب على الصين، بالإضافة إلى فرض بعض القيود الجديدة، وإن كانت إدارته قد زعمت تبنى نهج أكثر استهدافا.

يؤكد خبراء الاقتصاد أن الرسوم الجمركية التى فرضها ترامب قد تلحق عواقب أكبر بالشركات والاقتصادات حول العالم، وأن ارتفاع الأسعار سيحمل المستهلكين التكلفة على الأرجح، كما همين شعور بالتوتر نتيجة لتهديدات ترامب المبادلة بفرض رسوم جمركية وردها بالمثل خلال الأشهر الماضية.

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الرسوم الجمركية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الواردات من الصين الاتحاد الاوروبي الولايات المتحدة

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