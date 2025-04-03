الخميس 03 أبريل 2025
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خارج الحدود

الخارجية الأمريكية: مستمرون فى الضربات الجوية ضد الحوثى حتى وقف هجماتها

المتحدث الخارجية
المتحدث الخارجية الأمريكية، فيتو

 أكد المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية سامويل ويلبرج استمرار الولايات المتحدة فى الضربات الجوية ضد جماعة الحوثى فى اليمن حتى تضع سلاحها ووقف هجماتها.

 

تقليص القدرات الحوثية عبر زيادة تكثيف الضربات عليهم

 وأشار ويلبرج - فى مداخلة مع قناة سكاى نيوز عربية، اليوم الخميس، إلى استمرار بلاده في إضافة وتقليص القدرات الحوثية عبر زيادة تكثيف الضربات عليهم.

وحول الملف الإيراني، قال متحدث الخارجية الأمريكية إن الرئيس دونالد ترامب يفضل المفاوضات والحل الدبلوماسي مع إيران، مشيرا إلى أن كل الخيارات والسيناريوهات على الطاولة فيما يتعلق بإيران.

التهديد الإيراني في دعم الإرهاب

وأضاف الدبلوماسي الأمريكي أن ترامب يدرك جيدًا التهديد الإيراني في دعم الإرهاب وليس السبب في ذلك الضغط إسرائيلي عليه لضرب المنشآت العسكرية النووية الإيرانية.

وفي المقابل، أعلنت جماعة الحوثي استمرار الضربات العسكرية باتجاه إسرائيل بدون تتوقف إلا بوقف عدوانها على غزة ورفع الحصار عنها، مشيرة إلى استهداف حاملة الطائرات الأمريكية "ترومان" بمسيرات وصواريخ مجنحة بعد اشتباك مع حاملة الطائرات الأمريكية ترومان وقطع حربية تابعة لها.

 

طيران الأمريكي شن 36 غارة 

 يشار إلى أن الطيران الأمريكي شن 36 غارة استهدفت عدة مناطق في صنعاء وصعدة وعدد من المحافظات خلال الساعات الماضية ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى.

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