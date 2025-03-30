الأحد 30 مارس 2025
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خارج الحدود

جماعة الحوثي تستهدف مطار بن جوريون في تل أبيب بصاروخ بالستي

صاروخ حوثي، فيتو
صاروخ حوثي، فيتو

 أعلنت جماعة الحــوثي اليمنية في بيان صادر عنها اليوم الأحد أنها استهدفت مطار بن جوريون في تل أبيب بصاروخ باليستي.

جماعة الحوثي تستهدف مطار بن جوريون في تل أبيب

وقالت جماعة الحوثي في بيانها: "سنواصل عملياتنا ضد إسرائيل حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار".

وفي وقت سابق من اليوم الأحد ذكرت إذاعة  جيش الاحتلال الإسرائيلي، في تقرير لها اليوم الأحد، أن  شخصين أصيبا  بجروح طفيفة في أثناء هروبهما إلى الملاجئ عقب إطلاق صاروخ من اليمن.

وفي السياق ذاته أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان صادر عنه اليوم الأحد، أن  صفارات الإنذار دوت في مناطق واسعة بإسرائيل عقب إطلاق صاروخ من اليمن.

صافرات الإنذار تدوي في إسرائيل 

واستأنفت جماعة الحوثي القصف الصاروخي على إسرائيل، بعدما جدد جيش الاحتلال عدوانه على قطاع غزة، وإنهاء اتفاق وقف إطلاق النار وعدم الانتقال إلى المرحلة الثانية من المفاوضات.

وتدخلت الولايات المتحدة الأمريكية للدفاع عن دولة الاحتلال، وبدأت في قصف أهداف عديدة في اليمن، تسببت في سقوط عشرات الشهداء والمصابين في صفوف المدنيين.

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إسرائيل صاروخ باليستي مطار بن جوريون تل أبيب غزة

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