تراجع حاد فى الدولار بعد إعلان ترامب فرض الرسوم الجمركية

شهد الدولار الأمريكي تراجعا حادا أمام أغلب العملات العالمية خلال جلسة اليوم الخميس، متأثرا بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية جديدة أعلى من التوقعات على الواردات، مما دفع المستثمرين نحو أصول آمنة مثل الذهب والين الياباني.

إعلان ترامب فرض الرسوم الجمركية

وجاء انخفاض الدولار بعد تصريحات ترامب بفرض رسوم أساسية بنسبة 10% على إجمالي واردات الولايات المتحدة، مع زيادات إضافية تستهدف نحو 60 دولة، على أن تنفذ هذه الإجراءات اعتبارا من 9 أبريل الجاري.

الدولار الأمريكي

مخاوف الأسواق من ردود فعل انتقامية

أثار القرار مخاوف الأسواق من ردود فعل انتقامية من الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، مما قد يرفع تكلفة الواردات ويسهم في تضخم الأسعار محليا.

انخفاض الدولار أمام سلة العملات

وانخفض مؤشر الدولار (الذي يقيس أداء العملة أمام سلة من 6 عملات رئيسية) بنسبة 1.3% إلى 102.46 نقطة، ليبلغ أدنى مستوى منذ 6 أشهر، وصعود اليورو 1.18% إلى 1.0981 دولار، مسجلا أعلى قيمة في أسبوعين.

وارتفع سعر الجنيه الإسترليني 0.81% إلى 1.3113 دولار، ليبلغ أعلى مستوى في 5 أشهر، وتراجع الدولار أمام الين الياباني 1.44% إلى 147.13 ين، مقتربًا من أدنى مستوى في 3 أسابيع.



وتراجعت العملة الأمريكية أمام الفرنك السويسري إلى 0.8689، قرب أقل سعر في 4 أشهر.

يذكر أن هذه التحركات تعكس مخاوف المستثمرين من تصاعد التوترات التجارية العالمية وتداعياتها على الاقتصاد الأمريكي.

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