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تناولوا الحبة القاتلة، انتحار جماعي لأسرة بالفيوم

انتحار جماعي لأسرة
انتحار جماعي لأسرة بالفيوم، فيتو

لقيت سيدة من الفيوم وابنتيها مصرعهم، بسبب تناولهم حبة مكافحة تسوس القمح القاتلة، وتم التحفظ على جثثهم  بمشرحة مستشفى إطسا المركزي، تحت تصرف جهات التحقيق.

انتحار جماعي لأسرة بالفيوم

وكان اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة إطسا يفيد بوصول سيدة وابنتيها إلى مستشفى إطسا المركزي، في حالة إعياء شديدة، ولفظوا أنفاسهم الأخيرة، قبل إسعافهم، وعلى الفور انتقلت قوة من مركز إطسا إلى مستشفى إطسا المركزي، وكشفت التحريات الأولية أن خلافات أسرية بين الأم وابنتيها من جانب، والأب من جانب آخر، تسببت في تناولهم حبة مكافحة تسوس القمح، في حالة انتحار جماعية، وتم التحفظ على الجثث بمشرحة مستشفى إطسا المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.

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وتحرر المحضر اللازم بمركز شرطة إطسا، وأحيل إلى النيابة العامة، وصرح وكيل النيابة بدفن الجثث بعد مناظرة الطب الشرعي لمعرفة أسباب وساعة وتاريخ الوفاة، وطلب تحريات إدارة البحث الجنائي حول الواقعة وباشر التحقيقات.

 

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