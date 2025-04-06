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ثقافة وفنون

ابنة عمرو دياب تفاجئ والدها على المسرح في دبي بهذه الطريقة (فيديو)

عمرو دياب وابنته،
عمرو دياب وابنته، فيتو

فاجأت جنا عمرو دياب والدها خلال حفله في دبي الذي أقيم وسط حضور جماهيري كبير، بعد حفله الأخير في دبي. 

حفل عمرو دياب في دبي 

وصعدت جنا عمرو دياب على المسرح خلال الحفل واحتضنت والدها وغنت معه. 

وكان قد أشغل الهضبة عمرو دياب حفله بالبحرين على مسرح "بيون الدانة" الذي يعد من أضخم مسارح العاصمة البحرينية المنامة.

توافد الآلاف من الجماهير إلى الحفل قبل ساعات من انطلاقته، مما يعكس حبهم الكبير للهضبة.

وصعد عمرو دياب إلى المسرح على أنغام أغنيته "يا أنا يا لأ" وسط تفاعل كبير من جمهور

ا قدم عمرو دياب مجموعة من أشهر أغانيه منها "ده لو اتساب"، "انت الحظ"، "برج الحوت"، "وياه"، "بحبه"، "يا قمر"، "قمرين"، "ليلي نهاري"، و"العالم الله


كما تألق بأغنياته الشهيرة مثل "نور العين"، "يتعلموا"، "وشكرًا من هنا لبكرة"، و"غلاوتك"

وخطف عمرو دياب الأنظار بلوك جديد وتفاعل معه الجمهور على مدار الحفل حيث قدم أيضًا مجموعة من أغانية الشهيرة مثل "نور العين، يتعلموا، وشكرًا من هنا لبكرة، وغلاوتك".

 

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