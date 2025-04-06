الأحد 06 أبريل 2025
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سياسة

وفاة انتصار البلشي شقيقة نقيب الصحفيين

الكاتب الصحفي خالد
الكاتب الصحفي خالد البلشي، فيتو

توفيت منذ قليل، السيدة انتصار البلشي، شقيقة الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، بعد تعرضها لوعكة صحية استمرت لأسابيع. 
 

وفاة شقيقة نقيب الصحفيين 

وقال البلشي عبر حسابه الشخصي على فيسبوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون، شقيقتي انتصار فى ذمة الله، تشييع الجنازة والعزاء اليوم في المنوفية، وتحديد موعد العزاء لاحقًا في القاهرة".

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وفاة شقيقة نقيب الصحفيين شقيقة نقيب الصحفيين انتصار البلشي

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