بركات يعلق على تصريحات إيهاب الكومي بتوجيه الدوري لصالح بيراميدز

رد محمد بركات، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، على التصريحات التي أطلقها زميله في مجلس الجبلاية السابق إيهاب الكومي، والتي زعم خلالها أن هناك ضغوطات مورست على المجلس السابق لاتحاد الكرة من أجل توجيه بطولة الدوري الممتاز ليتوج به فريق بيراميدز.

تصريحات الكومي تثير الجدل

كان إيهاب الكومي قد أثار جدلا واسعا، حينما أكد في تصريحات سابقة أنه أثناء وجوده في اتحاد الكرة لمس رغبة قوية داخل المنظومة الكروية لتوجيه لقب الدوري لصالح فريق بيراميدز.

وأكد بركات في تصريحات تليفزيونية، أنه لا يعلم من أين أتى إيهاب الكومي بهذا الكلام، مشيرا إلى أن هذا الادعاء غير صحيح بالمرة، وأن مجلسهم لم يتلقَ طوال فترة توليه المسئولية أي تعليمات من أي جهة كانت بتعيين حكام بعينهم لإدارة مباريات فريق بيراميدز في مسابقة الدوري.

إيهاب الكومي، فيتو

بركات ينفي تصريحات إيهاب الكومي

وتابع بركات: فريق بيراميدز يملك سكواد قويا وقادر على الفوز بمسابقة الدوري بمجهوده وكذلك دوري أبطال إفريقيا.

أضاف محمد بركات: "لم أرَ أو أسمع أي شيء يثبت هذا الكلام، تفاجأت بتصريحات إيهاب الكومي، ولا أعلم إن كان قد رأى شيئًا مختلفًا، لكنني لم ألحظ أي توجيه لصالح بيراميدز".

الأهلي الأقرب للفوز بالدوري

واختتم بركات تصريحاته بالتأكيد على أن الأهلي يبقى دائما المرشح الأوفر حظا للفوز بأي بطولة يشارك فيها، لذلك فهو يرى أن الأحمر قادر على التتويج بلقب الدوري في الموسم الحالي.

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