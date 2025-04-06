الأحد 06 أبريل 2025
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ثقافة وفنون

مي عمر تكشف مصير محمد سامي بعد قرار الاعتزال

مي عمر ومحمد سامي،
مي عمر ومحمد سامي، فيتو

كشفت الفنانة مي عمر، حقيقة اعتزال زوجها المخرج محمد سامي إخراج الأعمال الدرامية، بعد الموسم الرمضاني الأخير.

 

وقالت مي عمر خلال لقائها ببرنامج “الحكاية” الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة “إم بي سي مصر”: "قفلات حلقات محمد سامي حراقة جدا وبيعرف يشوق الجمهور".

 

قرار محمد سامي باعتزال الأعمال الدرامية

 

وأوضحت: "إحنا مخلصين شغل مسلسل إش إش في نصف شهر 10 ومحمد سامي أخد قرار التوقف عن إخراج الأعمال الدرامية من قبل شهر رمضان الماضي".

 
 

ولفتت: "المسلسلات اللي عملها محمد سامي مرهقة وهو أخد قرار إنه ياخد راحة ويرتاح شوية، مسلسلين سيد الناس وإش إش كسروا الدنيا".


 

وتابعت: "أنا أوقات كتير كنت بطلب منه يريح من الشغل في رمضان لإنه بيتعب ويكتب ويحضر ويتابع الديكور والمونتاج والمزيكا وكل التفاصيل، مبيلحقش يرتاح وفيه خطوة فنية مهمة هيعملها وبيشتغل عليها الفترة الجاية".


مدة زواج محمد سامي ومي عمر 

ولفتت: "محمد سامي ممكن يتعصب وينفعل في الأستوديو لو لقى اللي قدامه مش مركز، وأحيانا بيتعصب عليا رغم إني بابقى مركزة وباستحمل، أنا متجوزة بقالي 14 سنة، بعد لما اتخرجت من الجامعة علطول".
 

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مي عمر الفنانة مي عمر محمد سامى المخرج محمد سامي مسلسل إش إش عمرو أديب

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