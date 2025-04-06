الأحد 06 أبريل 2025
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اقتصاد

رابطة السيارات تكشف تأثير زيادة الرسوم الجمركية الأمريكية

السيارات الأمريكية،فيتو
السيارات الأمريكية،فيتو

قال المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، إن السيارات الأمريكية تمثل 1% من حجم السيارات بالسوق المصرية، لذا قرار دونالد ترامب رئيس أمريكا بفرض رسوم جمركية على عشرات الدول منها؛ الصين والهند إضافة إلى الاتحاد الأوروبي، ومن الدول العربية التي فرض عليها ترامب رسوما جمركية، الأردن بنسبة 20%، وأيضا مصر والسعودية والإمارات بنسبة 10%، لم يؤثر على السوق المصرية. 
 

الخطر على السيارات الألمانية وليست الأمريكية 
 

وأوضح أبو المجد، في تصريح خاص لـ"فيتو"، أن فرض الرسوم الجمركية على السيارات يشكل خطورة لو كانت الرسوم الجمركية فرضت على السيارات الألمانية مثل: "أودي- مرسيدس-بي إم دبليو- فولكس فاجن، وغيرها من علامات ألمانية اعتمدت عليها السوق المحلية خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أن اعتماد السوق المحلية على السيارات  الأمريكية ضئيل جدًا لا يذكر لذا لا داعي للقلق بشأن تلك القرارات.

 

وكان ترامب قد فرض رسوما جمركية قدرها 34% على الصين، و20% على الاتحاد الأوروبي، و46% على فيتنام، 32% على تايوان، كما فرض رسومًا قدرها 24% على اليابان، و10% على بريطانيا، و25% على كوريا الجنوبية.

وأضاف ترامب في خطاب خلال ما وصفه بـ"يوم التحرير"، أنه سيوقع خلال لحظات على أمر تنفيذي بشأن التعريفات الجمركية المتبادلة"، مؤكدًا أن ذلك سيجعل أمريكا ثرية من جديد"، لافتا إلى أن بلاده تمت "سرقتها" و"نهبها" من قبل "الأعداء والأصدقاء" لعقود.

وأشار إلى أنه تمت "سرقة" الولايات المتحدة وأموال دافعي الضرائب لأكثر من 50 عاما، مشددا على أن "هذا لن يحدث مرة أخرى"، وتابع: "سوف يُطلب من الدول الأجنبية في النهاية أن تدفع ثمن امتياز الوصول إلى سوقنا وهو أكبر سوق في العالم".

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اتحاد الأوروبي أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات الاتحاد الاوروبي التعريفات الجمركية

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