ما هو الوقت الكافي للنوم يوميا؟ الصحة تجيب

أكدت وزارة الصحة أن النوم الجيد يقلل من الشعور بالاكتئاب والقلق، لذلك يجب الحرص على أخذ قسط وفير يوميًا من النوم يتراوح من ٧ إلى ٨ ساعات يوميا.

فوائد تثبيت مواعيد النوم يوميا

وأوضحت وزارة الصحة في منشور توعوي أن تثبيت مواعيد النوم كل يوم يساعد في تعزيز صحة الجسم والحصول على راحة حقيقية وطاقة مستمرة للجسم.

فوائد النوم

وحذرت دراسة طبية من النوم أقل من سبع ساعات في الليل، حيث يمكن أن يعرض الصحة للخطر، ولهذا السبب من الضروري إعطاء الأولوية للنوم وحمايته بشكل يومي.

أوضحت الدراسة أن الحصول على نوم جيد ليلًا مهم للصحة، في الواقع، لا يقل أهمية عن تناول نظام غذائي متوازن ومغذي وممارسة الرياضة.

وعلى الرغم من أن احتياجات النوم تختلف من شخص لآخر، إلا أن معظم البالغين يحتاجون ما بين 7 إلى 9 ساعات من النوم كل ليلة.

فوائد النوم

1. قد يساعد على الحفاظ على الوزن أو إنقاصه.

ربطت العديد من الدراسات النوم القصير - الذي يُعرف بالنوم أقل من 7 ساعات في الليلة - مع زيادة خطر زيادة الوزن وارتفاع مؤشر كتلة الجسم.

أكدت الدراسة ان البالغين الذين ينامون أقل من 7 ساعات في الليلة لديهم خطر متزايد للإصابة بالسمنة بنسبة 41٪، وفي الوقت نفسه، النوم لفترة أطول لم يزيد من المخاطر.

تأثير النوم في زيادة الوزن يتأثر بعدة عوامل، بما في ذلك الهرمونات والدافع لممارسة الرياضة.



2- قد يساعد النوم في التعويض عن نقص الطاقة، قد يسبب الحرمان من النوم اشتهاء الأطعمة التي تحتوي على نسبة أعلى من السكر والدهون، بسبب محتواها العالي من السعرات الحرارية.

ومما يزيد الأمر سوءًا، أن الشعور بالتعب بعد ليلة من النوم القليل جدًا قد يجعل الإنسان يشعر بعدم الحافز للذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية، أو الذهاب للنزهة، أو القيام بأي نشاط بدني آخر تستمتع به.

النوم الجيد يحسن مهارات حل المشكلات ويعزز أداء الذاكرة

لذا، فإن إعطاء الأولوية للنوم قد يدعم وزن الجسم الصحي، يمكن أن تحسن التركيز والإنتاجية كما ان النوم مهم لمختلف جوانب وظائف المخ.

3- يتأثر الإدراك والتركيز والإنتاجية والأداء سلبًا بالحرمان من النوم.



أخيرًا، ثبت أن النوم الجيد يحسن مهارات حل المشكلات ويعزز أداء الذاكرة لدى كل من الأطفال والبالغين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.