هل تتأثر مصر بفرض ترامب رسوم جمركية 10%؟ خبير يجيب

تفاجأت الحكومة المصرية مساء الأربعاء الماضي بقرار صادر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يفيد بفرض رسوم جمركية على عشرات الدول منها؛ الصين والهند إضافة إلى الاتحاد الأوروبي، ومن الدول العربية التي فرض عليها ترامب رسوما جمركية، الأردن بنسبة 20%، وأيضا مصر والسعودية والإمارات بنسبة 10%.



مما أثار دهشة المواطنين وتساءل الكثير ما مصير سوق السيارات من هذا القرار وهل تعود لزيادة أخرى بعد أن استقرّت الأسعار خلال شهر رمضان؟.



وفي ذات السياق، علق تامر حنفي خبير السيارات، على قرار ترامب بفرض رسوم جمركية على السوق المصرية قائلًا: "إن السوق المصرية لن يتأثر بتلك القرارات التي فرضها دونالد ترامب لأن مصر لم تصدر أي سلعة للسوق الأمريكي، المتأثرون بهذا القرار الدول المصدرة لأمريكا".

متى تتأثر مصر بقرار ترامب بفرض رسوم جمركية؟

وأكد خبير السيارات تامر حنفي، في تصريح خاص لـ"فيتو"، أن السوق المصرية يتأثر في حالة واحدة تصدير السلع والسيارات إلى السوق الأمريكية، غير ذلك تظل الأمور مستقرة ولم تشهد السيارات زيادة نتيجة هذا القرار.

وكان قد فرض ترامب رسوما جمركية قدرها 34% على الصين، و20% على الاتحاد الأوروبي، و46% على فيتنام، 32% على تايوان، كما فرض رسومًا قدرها 24% على اليابان، و10% على بريطانيا، و25% على كوريا الجنوبية.

وأضاف ترامب في خطاب خلال ما وصفه بـ"يوم التحرير"، أنه سيوقع خلال لحظات على أمر تنفيذي بشأن التعريفات الجمركية المتبادلة"، مؤكدًا أن ذلك سيجعل أمريكا ثرية من جديد"، لافتا إلى أن بلاده تمت "سرقتها" و"نهبها" من قبل "الأعداء والأصدقاء" لعقود.

وأشار إلى أنه تمت "سرقة" الولايات المتحدة وأموال دافعي الضرائب لأكثر من 50 عاما، مشددا على أن "هذا لن يحدث مرة أخرى"، وتابع: "سوف يُطلب من الدول الأجنبية في النهاية أن تدفع ثمن امتياز الوصول إلى سوقنا وهو أكبر سوق في العالم".

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