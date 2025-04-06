الأحد 06 أبريل 2025
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خارج الحدود

قائد الحرس الثوري الإيراني: مستعدون لأي حرب

قائد الحرس الثوري
قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي، فيتو

أكد قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي، مساء أمس السبت، أن بلاده "مستعدة لأي حرب، ولكننا لن نكون من يبدأها".


ونقلت وكالة الأنباء "تسنيم" عن سلامي قوله خلال اجتماع مع قادة ومديري مقر القيادة العامة للحرس الثوري: "لقد تراكمت لدينا قوة عظيمة. إذا أراد العدو أن يفتح أيدينا المغلقة ليرى حقيقة قوتنا، فنحن مستعدون".

وأضاف: "العام الماضي كان عاما مليئا بالصعود والهبوط الثقيل والكبير والصعب".

وتابع: "لقد تعلمنا صيغ التغلب على العدو ولن نتراجع خطوة واحدة عنها ويمكننا الوصول إلى العدو واستهدافه، ومستعدون لإظهار قدراتنا الحقيقية".

وأبرز قائد الحرس الثوري الإيراني أن ما يعرف باسم (جبهة المقاومة) "لم تستخدم بعد كامل قدراتها في الميدان، لكن إذا تقرر إطلاق اليد، فإن اتساع ونيران الحرب ستكون أبعد من تصور العدو".

ويأتي حديث سلامي في الوقت الذي رجحت فيه تحليلات عن اقتراب تنفيذ ضربات مشتركة بين أمريكا وإسرائيل على المنشآت النووية الإيرانية.

والتحركات العسكرية الأخيرة، بما في ذلك إرسال حاملة طائرات ثانية إلى منطقة الشرق الأوسط من قبل وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، تُعد بمثابة إشارة قوية من واشنطن إلى استعدادها لرد قاس على إيران.

وكان مسئولو البنتاجون قد أكدوا أن الولايات المتحدة مستعدة لتفعيل "إجراءات حاسمة" إذا ما هددت إيران أو وكلاؤها في المنطقة مصالحها.

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