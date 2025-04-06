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حوادث

اليوم، نظر دعوى نفقة طليقة صالح جمعة

صالح جمعة، فيتو
صالح جمعة، فيتو

تنظر اليوم الأحد محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة دعوى النفقة المقامة من طليقة اللاعب صالح جمعة وتطالبه بدفع مستحقات نفقة بقيمة 507 آلاف جنيه.

وكانت طليقة لاعب الأهلي السابق قد أقامت دعوى ضده في وقت سابق، من خلال المحامي معتز الدكر، وقضت بإلزامه بدفع مبلغ 3 ملايين جنيه لطليقته قيمة النفقة الزوجية.

منع صالح جمعة من السفر خارج البلاد


وقال محامي طليقة اللاعب في وقت سابق: "حصلنا على حكم بحبس صالح جمعة لمدة شهر، لامتناعه عن دفع مبلغ 420 ألف جنيه وعدم دفع النفقة الشهرية".

أسباب منع صالح جمعة من السفر


وأضاف: "كان هناك اتفاق بدفع صالح جمعة 35 ألف جنيه نفقة شهرية، والمبلغ تراكم عليه وحصلنا على الحكم في 2019، وحصلنا على حكم بحبسه في نوفمبر لمدة شهر، وتم اتخاذ الإجراءات ضده لمنعه من السفر".


وتابع: "الحكم نهائي، واللاعب لن يستطيع السفر، إلا بعد سداد المبالغ المالية لصالح موكلتي، وهناك قضايا أخرى، والنفقة وصلت لـ مليون و100 ألف جنيه".
 

وواصل: "إجمالي النفقة المطلوبة من صالح جمعة مليون و100 ألف جنيه، ولم تحدث أي محاولات للصلح، ولم يتواصل معنا أي شخص للصلح".


واختتم: “صالح جمعة كان عائدًا للعراق للعب هناك، وعلمت بذلك وتحركنا لمنعه من السفر”.

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