أخبار الحوادث اليوم: مصرع وإصابة 27 شخصا في حوادث منفصلة بالمنيا.. تفاصيل رشاوى مسئولين بـ"حماية النيل" مقابل ترسية مناقصات.. والإعدام لربة منزل وعشيقها بتهمة قتل زوجها

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدى الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

أصيب 15 شخصا في تصادم سيارة ربع نقل بعمود إنارة بطريق يوسف الصديق قارون السياحي بمحافظة الفيوم.

تحقق أجهزة الأمن بالجيزة، فى بلاغ ورثة عبدالحليم حافظ ضد صاحب فيلا استغل اسم "العندليب"، فيما يتحرى رجال الشرطة عن ملابسات وظروف الواقعة.

واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ضبط جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، لما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.

أمرت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة ببدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم السبت، تأجيل محاكمة 61 متهما من بينهم 18 محبوسا، في القضية رقم 9644 لسنة 2024، التجمع الخامس، في القضية المعروفة باللجان النوعية بالتجمع الخامس؛ وذلك لجلسة 7 أبريل الجارى لمناقشة المتهمين.

شهدت قرية القبلي قمولا التابعة لمركز ومدينة القرنة بالبر الغربي لمحافظة الأقصر حادث قتل سيدة مسنة في العقد الثامن من العمر، على يد شاب عشريني بواسطه سكين إثر خلافات مع نجلها.

شهدت محافظة المنيا حوادث مؤسفة خلال الساعات الأخيرة، أسفرت عن مصرع شخص وإصابة 26 آخرين في حادثين منفصلين، وتم تحرير محاضر بالواقعتين وأخطرت النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة اليوم السبت، بإعدام المتهم بقتل قهوجي في منطقة الكوربة بمصر الجديدة.

نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة فى إخماد حريق نشب داخل مركز عناية صحية داخل مول شهير بمنطقة التجمع الخامس، دون وقوع أى إصابات.



قضت محكمة جنح مصر الجديدة بمعاقبة 40 سايس بالحبس شهر مع النفاذ، بتهمة ممارسة نشاط بدون ترخيص، والبلطجة على المواطنين أثناء ركن سيارتهم.

قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل نظر أولى جلسات محاكمة 5 متهمين بتلقي رشاوى مقابل ترسية مناقصات على أصحاب الشركات لجلسة 3 مايو المقبل.

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة سيدة وعشيقها بتهمة قتل زوجها فى مدينة بدر وتقطيع جثته إلى أجزاء بالإعدام.

كشفت تحريات هيئة الرقابة الإدارية، في اتهام 5 متهمين بتلقي رشاوى مقابل ترسية مناقصات على أصحاب الشركات والمؤجل نظر جلسة محاكمتهم إلي 3 مايو المقبل عن تفاصيل الواقعة.





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