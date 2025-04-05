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حوادث

الحبس شهر لـ 40 سايس بتهمة ممارسة البلطجة في مصر الجديدة

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قضت محكمة جنح مصر الجديدة بمعاقبة 40 سايس بالحبس شهر مع النفاذ، بتهمة ممارسة نشاط بدون ترخيص، والبلطجة على المواطنين أثناء ركن سيارتهم. 

مشاجرة مصر الجديدة

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة رصدت على موقع التواصل الاجتماعي فيديو لسيدة تستغيث فيه من طلب سايس 15 جنيها منها بعد ركن سيارتها بالشارع ويظهر فيه السايس ممسكا بدفتر مخالفات، وأنه هددها بتحرير مخالفة لها ولا تعرف صفته القانونية التي تعطيه الحق في تحرير مخالفة، ونشبت بينهما مشاجرة. 

وبالفحص تبين أنه سايس يقوم بتحصيل رسوم من المواطنين بدون وجه حق بمنطقة مصر الجديدة.

 

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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محكمة جنح مصر الجديدة البلطجة مشاجرة مصر الجديدة

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