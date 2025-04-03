عصابة ريا وسكينة، تفاصيل مقتل سيدة على يد شقيقتين لسرقة ذهبها في الأقصر

أمرت النيابة العامة بحبس المتهمتين في قتل سيدة الضبعية غرب الأقصر 15 يوما على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد في حينه.

وكان قد ورد بلاغًا لإدارة النجدة بمديرية أمن الأقصر باختفاء سيدة تدعى "س.ق.ر"، 55عامًا، مقيمة في الضبعية، حيث خرجت من منزلها وهي مرتدية مصوغاتها الذهبية ولم تعد لمنزلها مرة أخرى.

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تعود تفاصيل الواقعة عندما تبلّغ لمركز شرطة القرنة بمديرية أمن الأقصر عن اختفاء سيدة تدعى "س.ق.ر" في أواخر شهر رمضان المبارك ولم تعد لمنزلها مرة أخرى، وعلى الفور أجرى رجال المباحث التحريات اللازمة حول الواقعة مع متابعة الكاميرات في المناطق القريبة والتي أظهرت دخول السيدة أحد المنازل ولم تخرج منه.

ودلت التحريات أن السيدة دخلت منزل سيدتين وهما كلًا من "عطيات.أ"، وكريمة".أ"، من نفس المنطقة ولم تخرج منه، وأثبتت عمليات البحث والتحري استدراج السيدتين للمجنى عليها إلى منزلهن بغرض سرقة مصوغاتها الذهبية نتيجة تورطهم في عدة قروض لمرورهم بضائقة مالية، حيث قررن استدراج المجنى عليها في المنزل دون أن يراهن أحد، ثم تخلصا منها بكتم أنفاسها حيث لفظت أنفاسها الأخيرة، ثم سرقا المصوغات الذهبية وتخلصوا منها بإلقاء الجثة في بيارة للصرف الصحي داخل المنزل.

وجرى انتشال الجثمان من منزل المتهمتين بعد إرشادهم عن مكان الجثة، وتحرر محضر رسمي وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات تحت إشراف المحامي العام، وتم انتداب الطبيب الشرعي واستخراج تصريح الدفن، وقررت النيابة العامة حبس المتهمتين 4 أيام على ذمة التحقيقات، ثم جددت الحبس 15 يومًا.

وتداول رواد موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" على شبكة الإنترنت بعض الشائعات حول إخلاء سبيل نجلة إحدى المتهمتين في قضية قتل وإخفاء جثة سيدة بقرية الضبعية التابعة لمركز القرنة غرب محافظة الأقصر، وهو ما نفاه مصدر أمني بمديرية الأمن والذي أكد أن الفتاة لم تكن في المنزل أثناء وقوع الجريمة من الأساس ولم تكن ضمن المتهمين.

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