تحقيقات الرقابة الإدارية تكشف تفاصيل رشاوى مسئولين بـ"حماية النيل" مقابل ترسية مناقصات

كشفت تحريات هيئة الرقابة الإدارية، في اتهام 5 متهمين بتلقي رشاوى مقابل ترسية مناقصات على أصحاب الشركات والمؤجل نظر جلسة محاكمتهم إلي 3 مايو المقبل عن تفاصيل الواقعة.



وجاء في التحريات قبول المتهمين الأول أيمن أنور رئيس الإدارة المركزية لحماية نهر النيل بالقاهرة الكبرى، وأحمد سعيد مدير الإدارة العامة لحماية نهر النيل بالقاهرة الكبرى مبالغ مالية على سبيل الرشوة من المتهم الثالث سيد راضي عبده عبد المولى شريك متضامن بشركة التعاون للاستثمار العقاري والمقاولات مقابل اتخاذهما إجراءات ترسية مناقصة محدودة على شركة يعمل بها مقاولا من الباطن خاصة بأعمال تكريك وتطهير سيالة اثر النبي بمنطقة دار السلام عن طريق الأمر المباشر.

وأضافت التحريات إنه بناء علي تلك المعلومات استصدر إذن من النيابة العامة بمراقبة وتصوير وتسجيل اللقاءات والمحادثات الهاتفية التي تتم بين المتهمين



وأشارت التحريات إلى أنه تبين طلب وأخذ المتهم الثاني من المتهم الثالث سيد راضي عبده عبد المولى مبلغ مالي ألفين جنيه على سبيل الرشوة مقابل توقيعه على مستخلص أعمال مسندة إليه خاصة بتطهير مجرى النيل بحلوان، وطلبه وأخذه من المتهم الرابع محمد عاشور عثمان حميدة مالك شركة مبلغ مالي 20 ألف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل إنهاء إجراءات ترخيص مجموعة سياحية ومطاعم سياحية بمنطقة تاج الدول بشارع كورنيش النيل ملكيته، وعدم اتخاذ أية إجراءات قانونية قبله حال وجود أية مخالفات تشوب أعماله، فضلًا عن طلبه وأخذه من المتهم الخامس محمد شعبان طه يوسف مالك مطاعم بمنطقة أبو الفداء بالزمالك، عطية عينية هاتف محمول ماركة أيفون زيتي اللون على سبيل الرشوة ، مقابل إنهاء إجراءات ترخيص قطعة أرض منتفع بها بمنطقة ابو الفداء.

وجاء في أمر الإحالة في القضية رقم 167 لسنة 2024 جنايات التجمع الاول، والمقيدة برقم 3629 لسنة 2024 كلي القاهرة الجديدة قيام أ. أ، موظف سابق بمصلحة الري، و4 آخرين في الفترة من ٢ سبتمبر ٢٠٢٣ حتى ١٩ مارس ٢٠٢٤ بدائرة قسم التجمع الأول الأول والثاني بصفتهما موظفين عموميين قبلا عطية لأداء عمل من أعمال وظيفتهما من المتهم الثالث مبلغًا ماليًا قدره 50 ألف جنيه، مقابل اتخاذهما إجراءات ترسية مناقصة محدودة على شركة يعمل بها مقاولا من الباطن خاصة بأعمال تكريك وتطهير سيالة أثر النبي بمنطقة دار السلام على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم الثاني بصفته موظفًا عموميًا طلب وأخذ عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن طلب وأخذ من المتهم الثالث مبلغًا قدره 2000 جنيه على سبيل الرشوة، مقابل توقيعه على مستخلص أعمال تطهير مجرى النيل بحلوان على النحو المبين بالتحقيقات.

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