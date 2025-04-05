السبت 05 أبريل 2025
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حوادث

حملات تموينية تضبط 8 أطنان دقيق مهرب خلال 24 ساعة

دقيق
دقيق

واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، الحملات المكبرة لضبط الجرائم التموينية. 

حملات تموينية تضبط  8 أطنان دقيق مهرب خلال 24 ساعة

وأسفرت الحملات عن ضبط عدد من القضايا في مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال الـ24 ساعة الماضية ضُبط خلالها 8 أطنان دقيق أبيض وبلدي مدعم قبل بيعها في السوق السوداء.

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يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار. 

 

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إحكام الرقابة على الأسواق الإدارة العامة لشرطة التموين البيع بأزيد من السعر التلاعب بأسعار الخبز الرقابة على الأسواق

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