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حوادث

النيابة تستمع لأقوال مصابي حادث طريق "القطامية - العين السخنة"

حادث أرشيفية
حادث أرشيفية

استمع فريق من النيابة العامة، لأقوال مصابي حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق القطامية - العين السخنة، الذي أسفر عن إصابة 9 أشخاص، وذلك للوقوف على ملابسات الحادث. 

 حادث طريق القطامية - العين السخنة اليوم

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغًا من الخدمات المعينة بطريق القطامية - العين السخنة،  بوقوع حادث مروري، وانتقل رجال المرور إلى مكان الواقعة، وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

 

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