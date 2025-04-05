النيابة تستمع لأقوال مصابي حادث طريق "القطامية - العين السخنة"

استمع فريق من النيابة العامة، لأقوال مصابي حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق القطامية - العين السخنة، الذي أسفر عن إصابة 9 أشخاص، وذلك للوقوف على ملابسات الحادث.

حادث طريق القطامية - العين السخنة اليوم

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغًا من الخدمات المعينة بطريق القطامية - العين السخنة، بوقوع حادث مروري، وانتقل رجال المرور إلى مكان الواقعة، وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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