السبت 05 أبريل 2025
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حوادث

الأمن يتحرى عن بلاغ ورثة عبد الحليم حافظ ضد صاحب فيلا بالعجوزة

عبدالحليم حافظ
عبدالحليم حافظ

 تحقق  أجهزة الأمن بالجيزة، فى بلاغ ورثة عبدالحليم حافظ ضد صاحب فيلا استغل اسم "العندليب"، فيما يتحرى رجال الشرطة عن ملابسات وظروف الواقعة.

وكان ورثة الراحل الفنان عبدالحليم حافظ، حرروا محضرا، ضد صاحب فيلا بمنطقة المهندسين، استغل اسم "العندليب" دون الرجوع للورثة.

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وقال محامي أسرة العندليب، في بيان مساء أمس الجمعة، إنه حرر محضرًا في قسم "العجوزة" ضد هذا الشخص؛ لاستخدامه اسم الراحل عبدالحليم حافظ في الترويج بأن هذه فيلته الخاصة، ووضع صورًا ولافتة كبيرة أمام الفيلا ونسبها للعندليب، دون الرجوع للورثة، مما تسبب لهم في أضرار مادية.

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العندليب ورثة عبدالحليم حافظ عبدالحليم حافظ قسم العجوزة أسرة العندليب

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