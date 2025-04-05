الأمن يتحرى عن بلاغ ورثة عبد الحليم حافظ ضد صاحب فيلا بالعجوزة

تحقق أجهزة الأمن بالجيزة، فى بلاغ ورثة عبدالحليم حافظ ضد صاحب فيلا استغل اسم "العندليب"، فيما يتحرى رجال الشرطة عن ملابسات وظروف الواقعة.

وكان ورثة الراحل الفنان عبدالحليم حافظ، حرروا محضرا، ضد صاحب فيلا بمنطقة المهندسين، استغل اسم "العندليب" دون الرجوع للورثة.

وقال محامي أسرة العندليب، في بيان مساء أمس الجمعة، إنه حرر محضرًا في قسم "العجوزة" ضد هذا الشخص؛ لاستخدامه اسم الراحل عبدالحليم حافظ في الترويج بأن هذه فيلته الخاصة، ووضع صورًا ولافتة كبيرة أمام الفيلا ونسبها للعندليب، دون الرجوع للورثة، مما تسبب لهم في أضرار مادية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.