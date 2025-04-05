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حوادث

مقتل سيدة غرب الأقصر على يد شاب لخلافات مع نجلها

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

شهدت قرية القبلي قمولا التابعة لمركز ومدينة القرنة بالبر الغربي لمحافظة الأقصر حادث قتل سيدة مسنة في العقد الثامن من العمر، على يد شاب عشريني بواسطه سكين إثر خلافات مع نجلها.

تفاصيل مقتل سيدة غرب الأقصر 


تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء محمد الصاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر إخطارا من غرفة العمليات بمديرية الأمن يفيد بورود بلاغًا للنجدة عن مقتل السيدة «ف.م» 82 عاما مقيمة بناحية قرية القبلي قمولا بدائرة القرنة، بعد طعنات نافذة بسكين على شاب داخل منزلها الكائن بذات الناحية المذكورة.


ودلت التحريات الأولية أن الشاب على خلافات قديمة مع نجل السيدة المقتولة، تجددت عصر اليوم السبت، فقام بالتوجه إلى منزله ولم يجده بداخله، فوقعت مشاجرة مع والدته، انتهت بقتلها بعدة طعنات متفرقة في الجسم، ولفظت أنفاسها الأخيرة في الحال وسقطت جثة هامدة على الأرض.


جاري نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الكرنك الدولي لحين انتداب الطبيب الشرعي والتصريح بالدفن، وجرى تحرير محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.

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