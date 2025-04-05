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حوادث

إصابة 15 شخصا فى حادث مرورى بالفيوم

إصابة 15 شخصا فى
إصابة 15 شخصا فى حادث مرورى بالفيوم

أصيب 15 شخصا في تصادم سيارة ربع نقل بعمود إنارة بطريق يوسف الصديق قارون السياحي بمحافظة الفيوم.

إصابة 15 شخصا فى حادث مرورى بالفيوم 

 

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الفيوم بلاغا يفيد باصطدام سيارة ربع نقل بعامود إنارة، بطريق يوسف الصديق قارون السياحي، ووجود مصابين.

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وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين بالفحص اصطدام سيارة ربع نقل محملة بالعمال، بعمود إنارة، ومما أسفر عن إصابة 15 شخصا.

ونقلت سيارات الإسعاف المصابين الى مستشفى إبشواي المركزي لتلقي العلاج، وتحرير محضر بالواقعة.

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